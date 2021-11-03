Cuối cùng bà Phương Hằng cũng chịu tiết lộ lý do 'then chốt' buộc phải 'làm căng' với Tịnh thất Bồng Lai: Tôi đã góp tiền nuôi 5 chú tiểu?

Sau hàng loạt buổi đấu tố gay gắt với Tịnh thất Bồng Lai, bà Phương Hằng thừa nhận có đóng góp vào cơ sở này để nuôi dưỡng 5 chú tiểu.

Thời gian vừa qua, sau khi tạm ngưng đấu tố với giới nghệ sĩ, bà Phương Hằng tiếp tục gây náo loạn cõi mạng vì "nổ" ra "cuộc chiến" mới với cơ sở Tịnh thất Bồng Lai. Từ buổi livestream hôm 24/10 đến nay, bà chủ Đại Nam liên tục gửi thông báo thép đến phía ông Lê Tùng Vân - Chủ Tịnh thất Bồng Lai. Nữ đại gia 'đối đầu' với Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh: Internet Tiếp nối chuỗi drama, chiều ngày 2/10, bà chủ Đại Nam đã lên sóng phát trực tiếp để tiết lộ thêm loạt thông tin đáng ngờ. Đáng chú ý, nữ đại gia ấn định "ngày giờ" rõ ràng để ghé thăm "thầy ông nội". Vợ ông Dũng lò vôi nhấn mạnh: "Tôi hứa với quý vị, 1h hoặc 2h thứ Năm này, tôi sẽ đến Tịnh thất Bồng Lai. Trên dưới 50 người sẽ cùng đến với tôi. Tôi đã báo với công an địa phương về chuyến đi thăm lần này. Tôi đi thăm để biết ông ấy là ai".

Bà Phương Hằng trong buổi livestream chiều qua - Ảnh chụp màn hình Trước đó, vì có nhiều hành động bênh vực người tự xưng là con trai ông Lê Tùng Vân, bà Phương Hằng khiến nhiều netizen cho rằng đã bị gài bẫy, giật dây. Tuy nhiên sau đó bà chủ Đại Nam đã lên tiếng phản bác và cho rằng "Tuổi gì gài bẫy tôi". Bà Phương Hằng lập luận, vì là người đóng góp tiền nuôi các em bé trong Tịnh thất Bồng Lai, bà có quyền đến thăm nom nơi nuôi dưỡng các bé - Ảnh: Internet Đến buổi livestream hôm qua, nữ đại gia lại tiếp tục nhắc đến vấn đề này khi bịu nhiều người "mỉa mai" lấy tư cách gì để đòi "du lịch" Thiên am bên bờ vũ trụ. Bà "trùm" Đại Nam lên tiếng thừa nhận đã từng quyên góp tiền để nuôi dưỡng 5 chú tiểu nên trên cương vị là một nhà hảo tâm, một mạnh thường quân, bà có quyền đến thăm.

Nữ đại gia nói trong livestream: "Nếu tôi đến thăm mà họ không mở cửa thì kỳ quá! Có quyên góp từ thiện của cộng đồng để nuôi trẻ mồ côi mà không cho người quyên góp vào thăm nom, không tiếp khách là sao?". Thêm vào đó, vợ ông Dũng lò vôi cũng tiết lộ con của bà đã ủng hộ tiền cho Tịnh thất Bồng Lai theo số tài khoản được phía tịnh thất công khai trước đó. Nên nữ đại gia đã "chốt sổ" danh sách trên dưới 50 người sẽ cùng mình "du lịch" Thiền am vào thứ Năm tới đây.

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