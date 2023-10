Bà Phương Hằng lấy danh nghĩa mạnh thường quân để 'du lịch' Thiền am, đại diện Tịnh thất Bồng Lai hỏi gắt: 'Góp thời điểm nào, góp ở đâu, phải sao kê ra'

Cũng trong buổi phát trực tiếp, nữ đại gia nói: "Nếu tôi đến thăm mà họ không mở cửa thì kỳ quá! Có quyên góp từ thiện của cộng đồng để nuôi trẻ mồ côi mà không cho người quyên góp vào thăm nom, không tiếp khách là sao?". Thêm vào đó, vợ ông Dũng lò vôi cũng tiết lộ con của bà đã ủng hộ tiền cho Tịnh thất Bồng Lai theo số tài khoản được phía tịnh thất công khai trước đó. Nên nữ đại gia đã "chốt sổ" danh sách trên dưới 50 người sẽ cùng mình "du lịch" Thiền am vào thứ Năm tới đây.

Trong buổi livestream chiều ngày 2/10, bà chủ Đại Nam đã ấn định "ngày giờ" rõ ràng để ghé thăm "thầy ông nội". Vợ ông Dũng lò vôi nhấn mạnh: "Tôi hứa với quý vị, 1h hoặc 2h thứ Năm này, tôi sẽ đến Tịnh thất Bồng Lai. Trên dưới 50 người sẽ cùng đến với tôi. Tôi đã báo với công an địa phương về chuyến đi thăm lần này. Tôi đi thăm để biết ông ấy là ai".

Thứ nhất bây giờ đang tình hình dịch bệnh Covid-19. Thứ 2, nếu cô ấy đến đây mà có thiện chí, hỏi thăm sức khoẻ thì Thiền am luôn sẵn sàng. Còn đây, qua những clip cô ấy dùng nhiều từ ngữ đe doạ thì mình cô cũng đủ sợ chứ đừng nói là 50 người. Vì vậy, Thiền am sẽ không mở cửa. Còn ở ngoài, cô Phương Hằng muốn làm gì cũng được, chúng tôi cũng đã báo công an rồi" - người này cho biết.

Một đại diện phía Tịnh thất lên tiếng - Ảnh: FBNV

Nói thêm về việc nữ đại gia tuyên bố bản thân đã góp tiền nuôi 5 "chú tiểu" nên có quyền ghé thăm nơi ăn chốn ở của những đứa trẻ, vị đại diện Thiền am hỏi gắt: "Tôi chưa thấy bà Phương Hằng đóng góp gì mà chúng tôi cũng không có quỹ nào gọi là "quỹ thiện nguyện" để cho bà ấy đóng góp. Nếu bà Hằng góp vào, thì phải cho chúng tôi biết là góp thời điểm nào, góp ở đâu, phải sao kê ra".

Được biết, Thiền am bên bờ vũ trụ (hay tên gọi trước đó là Tịnh thất Bồng Lai) thời gian gần đây đã liên tiếp vướng vào nhiều lùm xùm. Vào tối ngày 24/10, trong livestream của bà chủ Đại Nam, người tự nhận là con ruột ông Lê Tùng Vân đã bất ngờ lên tiếng cáo buộc nhiều sai phạm của "cha ruột" khiến dư luận vô cùng xôn xao, ngờ vực.