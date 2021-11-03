Bà chủ Đại Nam 'chốt sổ' chuyến 'du hí' Tịnh thất Bồng Lai: Tôi không chịu trách nhiệm với những ai không nằm trong danh sách

Xã hội 03/11/2021 15:21

Liên quan đến chuyến "du lịch" đến Tịnh thất Bồng Lai của bà Phương Hằng vào ngày mai, nữ đại gia vừa có thông báo "CUỐI" trên MXH.

Trong buổi livestream chiều ngày 2/10, bà chủ Đại Nam đã ấn định "ngày giờ" rõ ràng để ghé thăm "thầy ông nội". Vợ ông Dũng lò vôi nhấn mạnh: "Tôi hứa với quý vị, 1h hoặc 2h thứ Năm này, tôi sẽ đến Tịnh thất Bồng Lai. Trên dưới 50 người sẽ cùng đến với tôi. Tôi đã báo với công an địa phương về chuyến đi thăm lần này. Tôi đi thăm để biết ông ấy là ai".

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Bà chủ Đại Nam trong buổi livestream hôm 2/11 đã tuyên bố sẽ cho ông Lê Tùng vân 41% cổ phần Đại Nam nếu Thiền am trong sạch - Ảnh chụp màn hình

Cũng trong buổi phát trực tiếp, nữ đại gia nói: "Nếu tôi đến thăm mà họ không mở cửa thì kỳ quá! Có quyên góp từ thiện của cộng đồng để nuôi trẻ mồ côi mà không cho người quyên góp vào thăm nom, không tiếp khách là sao?". Thêm vào đó, vợ ông Dũng lò vôi cũng tiết lộ con của bà đã ủng hộ tiền cho Tịnh thất Bồng Lai theo số tài khoản được phía tịnh thất công khai trước đó. Nên nữ đại gia đã "chốt sổ" danh sách trên dưới 50 người sẽ cùng mình "du lịch" Thiền am vào thứ Năm tới đây.

Đến chiều nay, 3/11, trên MXH, bà Phương Hằng tiếp tục có "tối hậu thư" về chuyến "du hí" vào ngày mai.

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Bài đăng 'chốt sổ' của bà Phương Hằng - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, trên trang cá nhân của nữ thư ký thân cận, bà Phương Hằng thông báo lại một lần nữa về chuyến đi và nhấn mạnh những người có tên trong danh sách 50 người đều đã được tiêm mũi 2 đầy đủ và khẳng định sẽ tuân thủ quy tắc 5K.

Nữ đại gia cũng cho hay bà đến Tịnh thất Bồng Lai với tư cách một MTQ đã từng quyên góp cho nơi này để thăm nom nơi ăn chốn ở của các em nhỏ.

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Nữ đại gia tiết lộ con trai bà có chuyển tiền ủng hộ vào tài khoản kêu gọi của cơ sở này - Ảnh: Internet

Vợ ông Dũng Lò Vôi tuyên bố đanh thép: "Tất cả những người không nằm trong danh sách chúng tôi gửi đến Công an tỉnh Long An thì đều KHÔNG THUỘC ĐOÀN THĂM và KHÔNG THUỘC NHÂN SỰ của Công ty Cổ phần Đại Nam. Tôi và Công ty Đại Nam sẽ KHÔNG CHỊU BẤT CỨ MỘT TRÁCH NHIỆM NÀO đối với những cá nhân nằm ngoài danh sách này nhé quý vị".

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Nữ đại gia tuyên bố 'đến cho biết' - Ảnh: Internet

Chỉ còn chưa đầy một ngày nữa, cuộc "đổ bộ" Thiền am bên bờ vũ trụ của "bà chủ chiêm bao" sẽ diễn ra, nhiều netizen đang trông đợi để xem drama gì sắp sửa nổ ra.

Cuối cùng bà Phương Hằng cũng chịu tiết lộ lý do 'then chốt' buộc phải 'làm căng' với Tịnh thất Bồng Lai: Tôi đã góp tiền nuôi 5 chú tiểu?

Cuối cùng bà Phương Hằng cũng chịu tiết lộ lý do 'then chốt' buộc phải 'làm căng' với Tịnh thất Bồng Lai: Tôi đã góp tiền nuôi 5 chú tiểu?

Sau hàng loạt buổi đấu tố gay gắt với Tịnh thất Bồng Lai, bà Phương Hằng thừa nhận có đóng góp vào cơ sở này để nuôi dưỡng 5 chú tiểu.

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