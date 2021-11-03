Bà chủ Đại Nam 'chốt sổ' chuyến 'du hí' Tịnh thất Bồng Lai: Tôi không chịu trách nhiệm với những ai không nằm trong danh sách

Trong buổi livestream chiều ngày 2/10, bà chủ Đại Nam đã ấn định "ngày giờ" rõ ràng để ghé thăm "thầy ông nội". Vợ ông Dũng lò vôi nhấn mạnh: "Tôi hứa với quý vị, 1h hoặc 2h thứ Năm này, tôi sẽ đến Tịnh thất Bồng Lai. Trên dưới 50 người sẽ cùng đến với tôi. Tôi đã báo với công an địa phương về chuyến đi thăm lần này. Tôi đi thăm để biết ông ấy là ai".

Bà chủ Đại Nam trong buổi livestream hôm 2/11 đã tuyên bố sẽ cho ông Lê Tùng vân 41% cổ phần Đại Nam nếu Thiền am trong sạch - Ảnh chụp màn hình

Cũng trong buổi phát trực tiếp, nữ đại gia nói: "Nếu tôi đến thăm mà họ không mở cửa thì kỳ quá! Có quyên góp từ thiện của cộng đồng để nuôi trẻ mồ côi mà không cho người quyên góp vào thăm nom, không tiếp khách là sao?". Thêm vào đó, vợ ông Dũng lò vôi cũng tiết lộ con của bà đã ủng hộ tiền cho Tịnh thất Bồng Lai theo số tài khoản được phía tịnh thất công khai trước đó. Nên nữ đại gia đã "chốt sổ" danh sách trên dưới 50 người sẽ cùng mình "du lịch" Thiền am vào thứ Năm tới đây.