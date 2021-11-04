Con trai ruột 'tự nhận' của ông Lê Tùng Vân lên tiếng 'bác' thông tin ghé thăm 'người xưa, chốn cũ' cùng bà Phương Hằng, khẳng định bị giả mạo nhằm 'tung hỏa mù'

Như đã hẹn, chiều nay 4/11, bà Phương Hằng sẽ có chuyến "du hí" cùng trên dưới 50 người đến Tịnh thất Bồng Lai để "thăm" ông Lê Tùng Vân. Trước đó, trên MXH lan truyền một đoạn bình luận được cho là của "con trai ruột" tự nhận Lê Thanh Minh Tùng về việc sẽ cùng "cô Hằng" ghé lại "nơi xưa, chốn cũ" khiến CĐM vô cùng xôn xao.

Bình luận được cho là của Lê Thanh Minh Tùng - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, đến sát giờ G, chính chủ đã trực tiếp lên tiếng bác thông tin trên và khẳng định bản thân không có bất kỳ bình luận hay phát ngôn nào cho biết sẽ đi cùng bà Phương Hằng.