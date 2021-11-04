Con trai ruột 'tự nhận' của ông Lê Tùng Vân lên tiếng 'bác' thông tin ghé thăm 'người xưa, chốn cũ' cùng bà Phương Hằng, khẳng định bị giả mạo nhằm 'tung hỏa mù'

Xã hội 04/11/2021 10:55

Sau khi thông tin Lê Thanh Minh Tùng sẽ ghé Tịnh thất Bồng Lai vào chiều nay cùng bà Phương Hằng được lan truyền trên MXH, chính chủ đã trực tiếp lên tiếng xác minh thực hư.

Như đã hẹn, chiều nay 4/11, bà Phương Hằng sẽ có chuyến "du hí" cùng trên dưới 50 người đến Tịnh thất Bồng Lai để "thăm" ông Lê Tùng Vân. Trước đó, trên MXH lan truyền một đoạn bình luận được cho là của "con trai ruột" tự nhận Lê Thanh Minh Tùng về việc sẽ cùng "cô Hằng" ghé lại "nơi xưa, chốn cũ" khiến CĐM vô cùng xôn xao.

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Bình luận được cho là của Lê Thanh Minh Tùng - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, đến sát giờ G, chính chủ đã trực tiếp lên tiếng bác thông tin trên và khẳng định bản thân không có bất kỳ bình luận hay phát ngôn nào cho biết sẽ đi cùng bà Phương Hằng.

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Tài khoản chính chủ lên tiếng bác bỏ thông tin sai lệch đang được lan truyền trân MXH - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, anh cho biết mình chưa từng nhận trả lời phỏng vấn về vấn đề này nên những thông tin trên chỉ là của các tải khoản giả mạo nhằm câu like, câu view và "tung hỏa mù" nhằm thu hút sự quan tâm của dư luận.

Trước đó, trong livestream ngày 24/10, Lê Thanh Minh Tùng đã xuất hiện cùng bà Phương Hằng và bố mẹ ruột của cô gái tên Diễm My để "bóc phốt" chủ Tịnh thất Bồng Lai. Đáng chú ý hơn, người này còn khẳng định bản thân là con ruột của ông Lê Tùng Vân. Ngay sau đó, nữ đại gia Bình Dương đã tuyên bố sẽ cho 20 tỷ, rồi đến 300 tỷ, sau cùng là 41% cổ phần Đại Nam nếu ông Vân đồng ý xét nghiệm huyết thống.

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Lê Thanh Minh Tùng (ngoài cùng, áo trắng) cáo buộc nhiều vi phạm của 'cha ruột' - Ảnh chụp màn hình

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục gây xôn xao dư luận và nổ ra nhiều ý kiến trái chiều.

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Phía Tịnh thất Bồng Lai đáp gắt về lời tuyên bố ghé thăm vào chiều nay của bà Phương Hằng. Đồng thời cũng yêu cầu nữ đại gia sao kê rõ ràng.

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Từ khóa:   Lê Thanh Minh Tùng Tịnh thất Bồng lai bà Phương Hằng

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