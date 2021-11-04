Lãnh đạo Trường THCS Ama Trang Lơng khẳng định không ký hợp đồng với doanh nghiệp nào để đưa đón học sinh từ nhà đến trường. Hoạt động đưa đón học sinh này là tự phát.

Dẫn tin từ Người Lao Động, chiều 4/11, ông Nguyễn Xuân Bảy, Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã làm việc với lãnh đạo Trường THCS Ama Trang Lơng để tìm hiểu vụ việc em Nguyễn Gia H. (học sinh lớp 6 của trường) tử vong khi rơi từ xe đưa đón học sinh xuống đường.

Theo ông Bảy, qua làm việc, lãnh đạo Trường THCS Ama Trang Lơng khẳng định không ký hợp đồng với doanh nghiệp nào để đưa đón học sinh từ nhà đến trường. Hoạt động đưa đón học sinh này là tự phát. "Đơn vị đã tham mưu cho UBND huyện có công văn yêu cầu quán triệt, quản lý phương tiện làm dịch vụ đưa đón học sinh" - ông Bảy nói.

Chiếc xe đưa đón học sinh hoạt động tự phát - Ảnh: Người Lao Động

Còn theo ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, sau sự việc trên, Sở đã yêu cầu các Phòng Giáo dục Đào tạo tăng cường rà soát lại, siết chặt quản lý hoạt động đưa đón học sinh bằng xe hợp đồng, dịch vụ. "Năm học nào Sở cũng có văn bản chỉ đạo các trường nếu có nhu cầu hợp đồng dịch vụ với nhà xe để vận chuyển học sinh phải đảm bảo đầy đủ quy định. Riêng tài xế, ngoài có bằng lái phải có đầy đủ phẩm chất đạo đức mới được đưa đón học sinh" - ông Khoa thông tin.

Trước đó, theo Dân Trí, trưa 2/11 tài xế T.V.L (SN 1972, trú tại xã Dliê Ya, huyện Krông Năng) điều khiển xe chở 30 học sinh tới Trường THCS Ama Trang Lơng.

Trong quá trình di chuyển, do ông L. không đóng cửa nên em H. đứng gần cửa xe bị ngã xuống đường và bị bánh sau của xe cán tử vong.

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