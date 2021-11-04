Khi đi 'hùng hổ', khi về 'trắng tay' nhưng bà Phương Hằng vẫn kịp 'cài cắm' hai nhân vật này ở lại Tịnh thất Bồng Lai, nhờ đó tránh được một màn 'gài bẫy' bất ngờ

Xã hội 04/11/2021 16:53

CĐM đột ngột tràn vào livestream và yêu cầu nữ đại gia quay xe trở lại Thiền am. Đọc bình luận của người xem, nữ CEO lắc đầu, khẳng định phía Tịnh thất Bồng Lai chắc chắn sẽ không "chào đón" bà đến "thăm nom". 

Trưa ngày 4/11, cả MXH náo loạn vì chuyến "du lịch" có "1-0-2" của bà Phương Hằng đến Tịnh thất Bồng Lai thăm "thầy ông nội". Mặc dù trước đó đã livestream và thông báo "5 lần 7 lượt" về chuyền "du hí" lần này song sau cùng nữ đại gia đành ngậm ngùi "quay gót" vì không thể tiếp cận.

Tiết lộ trên livestream ngay sau đó, bà chủ Đại Nam cho hay: "Tôi quá bất ngờ thưa quý vị. Số người đến thực sự khủng khiếp. Tôi bị mất sóng, không thể live được. 2 bãi để xe động nghẹt người, xe du lịch, xe gắn máy... cả rừng người đổ về thưa quý vị. Không có cách nào để Phương Hằng tôi xuống xe. Hơi tiếc một chút, tôi đã quyết tâm đi rồi. Tại sao không mở cửa để đón tôi?".

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Khu vực quanh Thiền am đông kín người dân và Youtuber - Ảnh chụp màn hình

Bất ngờ, lúc này CĐM đột ngột tràn vào livestream và yêu cầu nữ đại gia quay xe trở lại Thiền am. Một số netizen còn "phán nóng" "đã mở cửa" để "mời" bà chủ Đại Nam quay lại. Đọc bình luận của người xem, nữ CEO lắc đầu, khẳng định phía Tịnh thất chắc chắn sẽ không "chào đón" bà đến "thăm nom". 

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Cư dân mạng hé lộ có mở cửa nhưng bị nữ đại gia phản bác ngay - Ảnh chụp màn hình

Trước nhiều ý kiến tiết lộ Tịnh thất Bồng Lai đã mở "tung cửa", bà Phương Hằng khẳng định đã có ekip "cài cắm" tại cổng cho hay không hề có chuyện "thầy ông nội" ra mặt. Theo đó, bà chủ Đại Nam nói: "Quý vị đừng gài bẫy tôi, bố mẹ Diễm My còn ở đó, họ nói không có mở cửa".

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Bà Hằng quay về Đại Nam, nhưng bố mẹ Diễm My vẫn đang ở lại khu vực quanh Tịnh thất - Ảnh: Internet

Lúc này nhiều người xem live mới vỡ lẽ "2 nhân vật" được nữ đại gia nhắc đến chính là bố mẹ ruột của cô gái tên Diễm My. Trước đó, 2 người này từng xuất hiện trong buổi phát trực tiếp hôm 24/10 cùng bà chủ Đại Nam và Lê Thanh Minh Tùng - người tự xưng là con ruột của ông Lê Tùng Vân.

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Cặp vợ chồng này từng xuất hiện trong livestream hôm 24/10 của nữ đại gia - Ảnh chụp màn hình

Cũng trong quá trình về lại Đại Nam, nữ đại gia tiết lộ sẽ đến Tịnh thất Bồng Lai vào một dịp không xa. Tuy nhiên, khác với lần này, bà Hằng sẽ đi "nguội", đi trong ầm thầm và lặng lẽ để tránh việc phải quay về trong tình trạng "trắng tay" như hôm nay.

Diện sơ mi, quần tây chỉnh tề đi 'thăm' 'thầy ông nội', bà Phương Hằng 'ngậm ngùi' tiết lộ lý do 'quay xe', không quên hẹn ngày 'tái ngộ'

Diện sơ mi, quần tây chỉnh tề đi 'thăm' 'thầy ông nội', bà Phương Hằng 'ngậm ngùi' tiết lộ lý do 'quay xe', không quên hẹn ngày 'tái ngộ'

Mặc dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng "hành trang" để ghé thăm Tịnh thất bồng lai, song bà Phương Hằng đành ngậm ngùi quay xe vì lý do này.

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