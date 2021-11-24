Lo lắng về nguy cơ lây chéo COVID-19 khi tiến hành xét nghiệm để bóc tách F0 ở Hà Nội, chuyên gia giải đáp thế nào?

Xã hội 24/11/2021 10:25

Các chuyên gia cho rằng ở Hà Nội tỷ lệ tiêm chủng đã cao, khả năng lây nhiễm trong khi lấy mẫu xét nghiệm tại cộng đồng sẽ thấp hơn. Kịch bản lây nhiễm COVID-19 như ở TP.HCM trước đó sẽ không xảy ra.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có dấu hiệu bùng phát trở lại tại hiều địa phương, trong đó Hà Nội là một trong những điểm "nóng" với số ca nhiễm ghi nhận trong cộng đồng có chiều hướng tăng nhẹ.

Nhằm phát hiện triệt để và bóc tách F0, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 nhiều phường tại hà Nội đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 toàn bộ người dân trong khu vực phong tỏa và các khu vực liền kề vùng phong tỏa.

Điều này đã khiến cho người dân sống ở quanh khu vực này bức xúc vì họ lo lắng nguy cơ lây chéo khi tiến hành xét nghiệm để bóc tách F0.

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Ảnh minh họa: Internet

Giải đáp lo lắng của người dân sống quanh và trong khu vực phong tỏa, BS Trương Hữu Khanh - trưởng khoa Nhiễm - Thần Kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) khẳng định nếu đã chấp nhận sống chung với virus thì không thể bóc hết F0 ra khỏi cộng đồng. Hơn nữa, chuyên gia cho rằng tỷ lệ dân số tiêm vắc xin đủ 2 mũi ở Hà Nội đã cao nên không cần phong toả cả ngõ, cả phố mà chỉ cần phong toả trong hộ gia đình.

 

Chuyên gia nói hộ gia đình nào có ca mắc thì xét nghiệm hộ gia đình đó. Ngoài ra, khi xét nghiệm thì chỉ xét nghiệm cho người có triệu chứng, F1… không cần xét nghiệm mở rộng để cố bóc F0 ra khỏi cộng đồng bởi không thể bóc được khi virus đã ngấm sâu.

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Ảnh minh họa: Internet

PGS Đỗ Văn Dũng – Trưởng khoa Y tế công cộng, trường Đại học Y Dược TP.HCM - cũng cho biết trên Doanh nghiệp và Tiếp thị, người dân hiện tại giờ không nên lo lắng vì ở Hà Nội tỷ lệ tiêm chủng đã cao, khả năng lây nhiễm trong khi lấy mẫu xét nghiệm tại cộng đồng sẽ thấp hơn. Kịch bản lây nhiễm như ở TP.HCM trước đó sẽ không xảy ra.

Theo PGS.TS. Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch Hội kiểm soát Nhiễm khuẩn Hà Nội, tỷ lệ ca mắc so với số dân hiện nay cho thấy Hà Nội đang ở cấp độ 2, con số đó không đáng lo ngại, thành phố vẫn đang kiểm soát tốt. Với thực tế diễn biến dịch bệnh ở Hà Nội, khả năng loại bỏ hoàn toàn F0 là rất khó, vì mầm bệnh đã tồn tại trong cộng đồng.

Có hai nguyên nhân dẫn đến lây nhiễm trong khu vực phong tỏa, đó là việc người dân còn chủ quan, chưa tuân thủ tốt việc giãn cách, phòng chống dịch và việc xét nghiệm không đúng quy trình.

Chia sẻ về nguy cơ lây nhiễm do xét nghiệm không đúng quy trình, ông Hùng cho biết khi lấy mẫu dịch hầu họng, nếu nhân viên y tế dùng 1 đôi găng, không khử khuẩn găng tay sau mỗi lần lấy mẫu, có thể gây ô nhiễm găng tay, đây có thể là nguồn lây khi tiếp xúc với người lấy mẫu tiếp theo.

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