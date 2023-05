Người lớn đi vắng, 3 chị em ở Nghệ An bốc nhầm gạo tẩm thuốc diệt chuột để ăn

Khi thấy các hạt thóc được gia đình tẩm thuốc diệt chuột để bẫy chuột (thời điểm này không có ai ở nhà) nên các cháu đã tự bốc ăn.

Dẫn tin từ Truyền hình Nghệ An, ngày 26/11, thông tin từ UBND xã Phúc Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) xác nhận, 3 cháu nhỏ trên địa bàn xã vừa được gia đình đưa đến bệnh viện để cấp cứu do nghi ngờ ăn phải thuốc diệt chuột.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 25/11, 3 cháu nhỏ là con của anh N.V.T (trú ở xóm 9, xã Phúc Thành, huyện Yên Thành), trong đó có 1 bé gái sinh năm 2017 và 2 bé trai sinh đôi năm 2019 đi sang nhà ông T.V.N (trú cùng xóm để chơi).

Tại đây, khi thấy các hạt thóc được gia đình tẩm thuốc diệt chuột để bẫy chuột (thời điểm này không có ai ở nhà) nên các cháu đã tự bốc ăn. Phát hiện sự việc, bố của các cháu đã chạy đến để móc các hạt thóc ra khỏi miệng rồi nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành để cấp cứu. Thời điểm này, các cháu vẫn đang trong trạng thái bình thường và chưa có triệu chứng gì.

Ảnh minh họa: Internet

Liên quan tới vụ việc, Dân Trí thông tin thêm, lãnh đạo xã Phúc Thành cho biết: "Lúc đầu, 3 cháu nhỏ được đưa vào Khoa cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành để rửa ruột nhưng sau đó gia đình không yên tâm nên xin đưa vào một bệnh viện ở thành phố Vinh để tiếp tục theo dõi. Liên lạc qua điện thoại với gia đình, được biết hiện tại sức khỏe của 3 chị em vẫn bình thường, chưa có triệu chứng gì nguy hiểm".

Cục An toàn thực phẩm xác định được độc tố chứa trong loại củ 'lạ' khiến 7 người ở Lào Cai ngộ độc nhập viện Theo cơ quan chuyên môn, loại củ rừng gây ngộ độc cho 3 gia đình ở Lào Cai có độc tố rất mạnh và nguy hiểm đến tính mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-lon-di-vang-3-chi-em-o-nghe-an-boc-nham-gao-tam-thuoc-diet-chuot-de-an-438581.html