Cục An toàn thực phẩm xác định được độc tố chứa trong loại củ 'lạ' khiến 7 người ở Lào Cai ngộ độc nhập viện

Xã hội 09/11/2021 09:15

Theo cơ quan chuyên môn, loại củ rừng gây ngộ độc cho 3 gia đình ở Lào Cai có độc tố rất mạnh và nguy hiểm đến tính mạng.

Theo chia sẻ của An ninh Thủ đô, vào cuối tháng 10, một vụ ngộ độc thực phẩm đã xảy ra ở 3 hộ gia đình tại xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) liên quan đến cùng một loại củ rừng. Vụ việc này đã khiến 7 người ngộ độc và nhập viện.

Cụ thể, 3 gia đình mua loại củ rừng tại chợ về nấu canh xương. Đây là loại củ có kích thước lớn (khoảng 5kg), bên ngoài có nhiều lông trông giống củ từ, mọc hoang dại trên rừng nên người dân thường gọi là củ từ rừng. Sau khi ăn, những người ăn có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn kèm theo tê lưỡi và tê bì đầu ngón tay chân…

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Củ nần đủ để làm tử vong một người lớn trong 6 giờ - Ảnh: An ninh Thủ đô

Sau khi tiến hành kiểm nghiệm mẫu loại củ rừng này, Cục An toàn thực phẩm (ATTP) – Bộ Y tế đã xác định danh tính và độc tố của nó. Viện Kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia cho thấy, 02 mẫu củ rừng được lấy tại các hộ gia đình nói trên đều thuộc loài Dioscorea hispida và có chứa Dioscorien. Dioscorien là alkaloid có độc tính cao thuộc các cây họ Củ nâu (Dioscoreaceae). Ở Việt Nam, họ này có đại diện điển hình là cây Củ nần, tên khoa học là Dioscorea hispida.

Bởi vì chứa độc tố cao, khi ăn phải, người bệnh thường có biểu hiện ngộ độc như đau bụng, buồn nôn, nôn; ăn nhiều có thể bị bỏng rát họng, chóng mặt, nôn ra máu, ngạt thở và chết. Một miếng to bằng quả táo tây đủ để làm tử vong một người lớn trong 6 giờ. Vậy nên, Cục ATTP khuyến cáo người dân tuyệt đối không được sử dụng củ nần làm thức ăn cho người và gia súc.

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Từ khóa:   loại củ rừng ngộ độc thực phẩm tử vong

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