Đoạn clip về một nam sinh rơi từ tần 3 xuống đất và tử vong được ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội khiến người xem vô cùng xót xa.

Vào chiều ngày 7/11, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra tại trường THPT Quỳnh Côi (thị trấn Quỳnh Côi, Thái Bình). Theo thông tin trên camera an ninh thì vào khoảng 7h37p sáng ngày 7/11, nam sinh có tên N.Q.S (học sinh lớp 10A1, trường THPT Quỳnh Côi) ngồi chơi một mình trên lan can inox tầng 3.

Đáng chú ý hơn là đoạn clip ghi lại được một phần diễn biến của sự việc. Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều người xem vô cùng xót xa và đau lòng.

Theo chia sẻ thông tin từ Pháp luật và bạn đọc, trong quá trình sử dụng điện thoại, nam sinh đã không may ngã lộn ra phía sau, rơi xuống đất. Ngay khi rơi xuống đất từ tầng 3, em S. bị đa chấn thương ở vùng mặt, chân tay, nhưng vẫn cử động được và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Nhưng do bị thương quá nặng nên S. đã tử vong vào chiều cùng ngày.

Được biết, nhà trường và gia đình đã tiến hành lo hậu sự cho nam sinh xấu số.

Về vấn đề tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn thương tích đối với học sinh. Vậy nên, nhà trường và gia đình cần củng cố kiến thức, kỹ năng phòng, tránh tai nạn thương tích cho các em học sinh tai nạn thương tích.

Trường hợp mắc Covid-19 bỏ trốn khỏi khu cách ly chỉ để thăm vợ con Ngày 7/11, UBND Phường Hoa Lư (TP Pleiku, Gia Lai) cho biết cơ quan chức năng đã vận động đưa người này trở lại Bệnh viện dã chiến sau khi nắm được 2 F0 trốn khu cách ly.

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