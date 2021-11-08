Hé lộ đoạn clip ghi lại cảnh nam sinh lớp 10 rơi từ tầng 3 xuống sân trường tử vong: Hơn 20 giây đầy ấm ảnh

Xã hội 08/11/2021 15:32

Đoạn clip về một nam sinh rơi từ tần 3 xuống đất và tử vong được ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội khiến người xem vô cùng xót xa. 

Vào chiều ngày 7/11, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra tại trường THPT Quỳnh Côi (thị trấn Quỳnh Côi, Thái Bình). Theo thông tin trên camera an ninh thì vào khoảng 7h37p sáng ngày 7/11, nam sinh có tên N.Q.S (học sinh lớp 10A1, trường THPT Quỳnh Côi) ngồi chơi một mình trên lan can inox tầng 3.

Đáng chú ý hơn là đoạn clip ghi lại được một phần diễn biến của sự việc. Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều người xem vô cùng xót xa và đau lòng.

Theo chia sẻ thông tin từ Pháp luật và bạn đọc, trong quá trình sử dụng điện thoại, nam sinh đã không may ngã lộn ra phía sau, rơi xuống đất. Ngay khi rơi xuống đất từ tầng 3, em S. bị đa chấn thương ở vùng mặt, chân tay, nhưng vẫn cử động được và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Nhưng do bị thương quá nặng nên S. đã tử vong vào chiều cùng ngày.

Được biết, nhà trường và gia đình đã tiến hành lo hậu sự cho nam sinh xấu số.

Hé lộ đoạn clip ghi lại cảnh nam sinh lớp 10 rơi từ tầng 3 xuống sân trường tử vong: Hơn 20 giây đầy ấm ảnh - Ảnh 1

Về vấn đề tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn thương tích đối với học sinh. Vậy nên, nhà trường và gia đình cần củng cố kiến thức, kỹ năng phòng, tránh tai nạn thương tích cho các em học sinh tai nạn thương tích.

Trường hợp mắc Covid-19 bỏ trốn khỏi khu cách ly chỉ để thăm vợ con

Trường hợp mắc Covid-19 bỏ trốn khỏi khu cách ly chỉ để thăm vợ con

Ngày 7/11, UBND Phường Hoa Lư (TP Pleiku, Gia Lai) cho biết cơ quan chức năng đã vận động đưa người này trở lại Bệnh viện dã chiến sau khi nắm được 2 F0 trốn khu cách ly.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn thương tâm học sinh rơi lầu tử vong

TIN MỚI NHẤT

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 45 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 5 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 15 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 6 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số