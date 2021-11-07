Về vụ việc bé gái 1 tuổi tử vong do ô tô đâm sập tường nhà, đoạn video ghi lại khoảnh khắc người mẹ chỉ biết ôm chặt con khóc trong đau đớn càng khiến dân mạng bình luận càng thêm xót xa và đồng cảm hơn.

Theo chia sẻ từ Pháp luật và bạn đọc, vào ngày 7/11, một chiếc ô tô đâm sập tường nhà chỉ, đè chết bé gái 1 tuổi. Công an tỉnh Bình Phước xác nhận thông tin về vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp (tỉnh Bình Phước). Đồng thời, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp Công an huyện Bù Đốp tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đau xót hơn là nhiều người liên tục lan truyền đoạn clip ghi lại hiện trường vụ việc thương tâm trên mạng xã hội. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc người mẹ chỉ biết ôm chặt con khóc trong đau đớn khiến dân mạng bình luận càng thêm xót xa và đồng cảm hơn.

Tại hiện trường, những người có mặt chứng kiến đều vô cùng hoang mang hoảng sợ. Người đàn ông hoảng hốt "Bây giờ làm sao trời? Con tôi chết rồi?...". Còn người mẹ chỉ biết ôm chặt đứa bé vào lòng khóc đầy đau đớn và vô vọng.

Người mẹ đau xót chỉ biết ôm con vào lòng khóc - Ảnh: chụp màn hình

Hiện trường vụ tai nạn gây ra cái chết thương tâm - Ảnh: Tuổi trẻ

Trước đó, Tuổi trẻ đưa tin, vào tối muộn ngày 5/11 vừa qua, tại nhà nghỉ Lộc Phát (ấp Tân An, xã Tân Tiến, Bình Phước). Thời điểm đó, người đàn ông tên V.H.T. (47 tuổi, ngụ huyện Bù Đốp) điều khiển ô tô 5 chỗ tới nhà nghỉ để thuê phòng. Song, trong lúc chạy xe vào sân thì bất ngờ ô tô lao về phía trước tông thẳng vào phòng nghỉ đầu tiên của nhà nghỉ khiến bức tường đổ sập và đè chết bé L.K.N. (1 tuổi, con gái chủ nhà nghỉ đang nằm trên võng).

Bước đầu xác định ông T. là quân nhân đang công tác tại đơn vị quân đội ở tỉnh Bình Phước. Hiện tại, vụ việc đã được bàn giao cho Ban chỉ huy quân sự huyện Bù Đốp điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

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