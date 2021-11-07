Vụ ô tô đâm sập tường nhà khiến bé gái 1 tuổi tử vong: Quặn lòng người mẹ ôm con gào khóc thảm thiết

Xã hội 07/11/2021 15:08

Về vụ việc bé gái 1 tuổi tử vong do ô tô đâm sập tường nhà, đoạn video ghi lại khoảnh khắc người mẹ chỉ biết ôm chặt con khóc trong đau đớn càng khiến dân mạng bình luận càng thêm xót xa và đồng cảm hơn.

Theo chia sẻ từ Pháp luật và bạn đọc, vào ngày 7/11, một chiếc ô tô đâm sập tường nhà chỉ, đè chết bé gái 1 tuổi. Công an tỉnh Bình Phước xác nhận thông tin về vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp (tỉnh Bình Phước). Đồng thời, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp Công an huyện Bù Đốp tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đau xót hơn là nhiều người liên tục lan truyền đoạn clip ghi lại hiện trường vụ việc thương tâm trên mạng xã hội. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc người mẹ chỉ biết ôm chặt con khóc trong đau đớn khiến dân mạng bình luận càng thêm xót xa và đồng cảm hơn.

Tại hiện trường, những người có mặt chứng kiến đều vô cùng hoang mang hoảng sợ. Người đàn ông hoảng hốt "Bây giờ làm sao trời? Con tôi chết rồi?...". Còn người mẹ chỉ biết ôm chặt đứa bé vào lòng khóc đầy đau đớn và vô vọng. 

be gai 1 tuoi
Người mẹ đau xót chỉ biết ôm con vào lòng khóc - Ảnh: chụp màn hình
be gai 1 tuoi 1
Hiện trường vụ tai nạn gây ra cái chết thương tâm - Ảnh: Tuổi trẻ

Trước đó, Tuổi trẻ đưa tin, vào tối muộn ngày 5/11 vừa qua, tại nhà nghỉ Lộc Phát (ấp Tân An, xã Tân Tiến, Bình Phước). Thời điểm đó, người đàn ông tên V.H.T. (47 tuổi, ngụ huyện Bù Đốp) điều khiển ô tô 5 chỗ tới nhà nghỉ để thuê phòng. Song, trong lúc chạy xe vào sân thì bất ngờ ô tô lao về phía trước tông thẳng vào phòng nghỉ đầu tiên của nhà nghỉ khiến bức tường đổ sập và đè chết bé L.K.N. (1 tuổi, con gái chủ nhà nghỉ đang nằm trên võng).

Bước đầu xác định ông T. là quân nhân đang công tác tại đơn vị quân đội ở tỉnh Bình Phước. Hiện tại, vụ việc đã được bàn giao cho Ban chỉ huy quân sự huyện Bù Đốp điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Phát hiện nhiều trường hợp F0 trong cộng đồng, Hà Tĩnh chỉ đạo khẩn cấp cho học sinh nghỉ học

Phát hiện nhiều trường hợp F0 trong cộng đồng, Hà Tĩnh chỉ đạo khẩn cấp cho học sinh nghỉ học

UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai một số nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 sau khi xuất hiện nhiều ca dương tính cộng đồng chưa rõ nguồn lây.

Xem thêm
Từ khóa:   bé gái 1 tuổi sự việc thương tâm tai nạn giao thông

TIN MỚI NHẤT

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 49 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 5 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 6 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số