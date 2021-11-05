Đây là lý do tại sao bạn nên ăn trái cây và rau quả theo mùa

Sức khỏe 05/11/2021 18:11

Trái cây đúng mùa không chỉ tươi ngon mà còn giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe.

Tiêu thụ trái cây và rau quả theo mùa có những lợi ích riêng. Nhiều loại trái cây và rau quả như cà rốt, táo, cam, kiwi, và nhiều loại khác có rất nhiều trong mùa đông. Vậy nên, việc sử dụng trái cây đúng mùa không chỉ tươi ngon mà còn giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe

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Đáp ứng các yêu cầu dinh dưỡng của cơ thể bạn 

Các yêu cầu dinh dưỡng tự nhiên của cơ thể có xu hướng thay đổi theo mùa. Điển hình như mùa đông, thời tiết trở nên lạnh, cơ thể dễ bị cảm cúm và các tình trạng sức khỏe khó chịu khác. Vậy nên, để tăng cường của hệ thống miễn dịch và chống lại bệnh tật, bạn cần một nguồn chất dinh dưỡng tốt như vitamin C để tăng cường khả năng miễn dịch.

Mùa đông là một nguồn cung cấp trái cây giàu vitamin C như kiwi, táo, trái cây họ cam quýt... Những thứ này có thể giúp chúng ta cung cấp và bổ sung chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. 

Không gây áp lực cho túi tiền của bạn

Trái cây và rau quả được sản xuất trong mùa được trồng trong hoàn cảnh tự nhiên. Điều này làm cho chúng luôn có sẵn với số lượng dồi dào do đó duy trì trạng thái cân bằng cung và cầu. Ví dụ, giá táo trong mùa hè tương đối cao hơn giá của nó trong mùa đông. Bởi lượng táo được sản xuất khá nhiều vào mùa đông nên giá thành rẻ hơn vào mùa hè. Vậy nên, để chi tiêu hợp lý hơn, bạn nênchọn mua trái cây theo mùa.

Trái cây luôn tươi ngon

Các loại rau quả theo mùa có thể được trồng dễ dàng ở cả địa phương và trên quy mô lớn. Việc thiếu môi trường sản xuất nhân tạo, ít vận chuyển hơn và yêu cầu làm lạnh thấp hơn làm cho việc tiêu thụ trái cây và rau quả theo mùa bền vững hơn.

Ngoài ra, trái cây và rau quả theo mùa có sẵn sau khi được thu hoạch tươi có thể giúp giữ lại giá trị dinh dưỡng và độ tươi của chúng.

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