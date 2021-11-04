Đà Nẵng ghi nhận 13 trường hợp dương tính với Covid-19, trong đó có 3 F0 chưa rõ nguồn lây

Tin y tế 04/11/2021 20:03

Vào ngày 4/11, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận 13 ca dương tính nCoV.

Theo chia sẻ của Vietnamnet, vào ngày 4/1, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 Thành phố Đà Nẵng cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận 13 ca dương tính với Covid-19. Trong đó, có 8 ca là F1 được cách ly tạm thời tại nhà, 2 ca được cách ly tập trung và 3 ca phát hiện chưa rõ nguồn lây.

Qua truy vết, các trường hợp chưa rõ nguồn lây là N.Đ.H (SN 1991, trú đường Nguyễn Thị Định, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) có triệu chứng nên tự đến trung tâm y tế test nhanh.

Trường hợp thứ 2 là T.Q.C (SN 2003, trú ngõ K325 đường Hùng Vương, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê), bị tai nạn giao thông gần Trạm Y tế phường Hòa An (quận Cẩm Lệ) sau đó vào trạm test nhanh phát hiện dương tính nCoV.

Duong tinh với covid 19
Đà Nẵng sàng lọc các trường hợp F0 - Ảnh: Internet

Trường hợp thứ 3 là H.T.T (SN 1967, ngõ K325 đường Hùng Vương, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) mẹ của bệnh nhân C. Người này được phát hiện dương tính nCoV khi đến trạm y tế lấy mẫu.

Sau khi phát hiện các trường hợp dương tính với Covid-19, chính quyền ngay lập tức truy vết, tổ chức xét nghiệm diện rộng để khoanh vùng, dập dịch.

Duong tinh với covid 19 1
Sau khi phát hiện các trường hợp dương tính với Covid-19, chính quyền ngay lập tức truy vết để khoanh vùng - Ảnh minh họa: Internet

Hiện tại, ngành y tế Đà Nẵng nhận định có 3 chuỗi lây nhiễm nguy cơ cao đã ghi nhận tổng cộng 13 ca mắc gồm: chuỗi lây nhiễm ở 103 Nguyễn Trung Trực (9 ca); 85 Nguyễn Thị Định (1 ca, cùng phường An Hải Bắc) và chuỗi lây nhiễm ở ngõ 325 Hùng Vương (3 ca).

Trước tình hình dịch vẫn đang phức tạp, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện 5K để hạn chế tối đa khả năng lây lan của virus. Ngoài ra, mỗi người dân cần nâng cao ý chí quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, bằng cách tuân thủ khuyến cáo 5K và chủ động tiêm vaccine khi đến lượt của mình.

TP.HCM xuất hiện thêm nhiều trường hợp dương tính với Covid-19, số ca mắc đã vượt qua số người khỏi bệnh

TP.HCM xuất hiện thêm nhiều trường hợp dương tính với Covid-19, số ca mắc đã vượt qua số người khỏi bệnh

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM chiều ngày 4/11 cho biết, trung bình mỗi ngày trên địa bàn thành phố ghi nhận từ 1.000 đến 1.400 ca mới mắc COVID-19.

Xem thêm
Từ khóa:   dương tính với Covid-19 chuỗi lây nhiễm ca mắc COVID-19 mới

TIN MỚI NHẤT

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 21 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 51 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 1 giờ 31 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 1 giờ 51 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại