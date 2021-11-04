Đà Nẵng ghi nhận 13 trường hợp dương tính với Covid-19, trong đó có 3 F0 chưa rõ nguồn lây

Vào ngày 4/11, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận 13 ca dương tính nCoV.

Theo chia sẻ của Vietnamnet, vào ngày 4/1, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 Thành phố Đà Nẵng cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận 13 ca dương tính với Covid-19. Trong đó, có 8 ca là F1 được cách ly tạm thời tại nhà, 2 ca được cách ly tập trung và 3 ca phát hiện chưa rõ nguồn lây.

Qua truy vết, các trường hợp chưa rõ nguồn lây là N.Đ.H (SN 1991, trú đường Nguyễn Thị Định, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) có triệu chứng nên tự đến trung tâm y tế test nhanh.

Trường hợp thứ 2 là T.Q.C (SN 2003, trú ngõ K325 đường Hùng Vương, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê), bị tai nạn giao thông gần Trạm Y tế phường Hòa An (quận Cẩm Lệ) sau đó vào trạm test nhanh phát hiện dương tính nCoV.

Đà Nẵng sàng lọc các trường hợp F0 - Ảnh: Internet

Trường hợp thứ 3 là H.T.T (SN 1967, ngõ K325 đường Hùng Vương, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) mẹ của bệnh nhân C. Người này được phát hiện dương tính nCoV khi đến trạm y tế lấy mẫu.

Sau khi phát hiện các trường hợp dương tính với Covid-19, chính quyền ngay lập tức truy vết, tổ chức xét nghiệm diện rộng để khoanh vùng, dập dịch.

Sau khi phát hiện các trường hợp dương tính với Covid-19, chính quyền ngay lập tức truy vết để khoanh vùng - Ảnh minh họa: Internet

Hiện tại, ngành y tế Đà Nẵng nhận định có 3 chuỗi lây nhiễm nguy cơ cao đã ghi nhận tổng cộng 13 ca mắc gồm: chuỗi lây nhiễm ở 103 Nguyễn Trung Trực (9 ca); 85 Nguyễn Thị Định (1 ca, cùng phường An Hải Bắc) và chuỗi lây nhiễm ở ngõ 325 Hùng Vương (3 ca).

Trước tình hình dịch vẫn đang phức tạp, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện 5K để hạn chế tối đa khả năng lây lan của virus. Ngoài ra, mỗi người dân cần nâng cao ý chí quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, bằng cách tuân thủ khuyến cáo 5K và chủ động tiêm vaccine khi đến lượt của mình.

TP.HCM xuất hiện thêm nhiều trường hợp dương tính với Covid-19, số ca mắc đã vượt qua số người khỏi bệnh Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM chiều ngày 4/11 cho biết, trung bình mỗi ngày trên địa bàn thành phố ghi nhận từ 1.000 đến 1.400 ca mới mắc COVID-19.

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