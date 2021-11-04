Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM chiều ngày 4/11 cho biết, trung bình mỗi ngày trên địa bàn thành phố ghi nhận từ 1.000 đến 1.400 ca mới mắc COVID-19.

Tình hình dịch bệnh hiện đang phức tạp và rất khó lường khi thời gian gần đây đã phát hiện nhiều trường hợp từ các tỉnh thành trở lại TPHCM học tập làm việc dương tính với SARS-CoV-2.

Theo chia sẻ thông tin từ Tiền phong, tính đến ngày 4/11, Bộ Y tế công bố toàn thành phố đã có 435.308 trường hợp mắc Covid-19. Số ca F0 đang cách ly điều trị tại nhà là 28.621 người. Số ca đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung là 4.711 người. Hiện nay tổng số ca đang điều trị tại bệnh viện tầng 2 và tầng 3 là 11.446 người. Số trẻ em dưới 16 tuổi nhiễm đang điều trị là 631 người. Số phụ nữ mang thai đang điều trị là 146 người.

Bộ Y tế công bố toàn thành phố đã có 435.308 trường hợp mắc Covid-19 - Ảnh: Tiền phong

Đáng chú ý là số ca nhập viện tầng 2 và 3 trong ngày 3/11 là 944 người, trong khi đó, số trường hợp xuất viện trong ngày là 770 người. Theo đánh giá của ngành y tế Thành phố, số ca nhập viện lớn hơn số ca xuất viện cho thấy tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm vẫn tiềm ẩn trong cộng đồng.

80% người trong độ tuổi đã tiêm vắc xin - Ảnh: Internet

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đặc biệt là sự gia tăng ca bệnh ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, thành phố đang tiếp tục xem vắc xin là chìa khóa để bảo vệ sức khỏe của cộng đồng, duy trì thành quả chống dịch đã đạt được.

Hiện nay, chiến dịch tiêm vắc xin ngừa COVID-19 đang thực hiện cùng lúc cho cả người lớn và trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Thành phố đã hoàn thành chủng ngừa mũi 1 và tiêm mũi 2 cho gần 80% người dân ở độ tuổi trưởng thành. Riêng nhóm trẻ từ 12 đến 17 tuổi, tính đến hết ngày 3/11 ngành y tế đã chích mũi 1 cho gần 600.000 trẻ, tất cả đều đảm bảo an toàn.

Phát hiện trường hợp F0 trong cộng đồng, Điện Biên chỉ đạo 'hoả tốc' cho hơn 10.000 học sinh dừng học trực tiếp Phòng GD&ĐT huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã quyết định cho hơn 10.000 học sinh các cấp ở 8 xã trên địa bàn dừng học trực tiếp để tập trung phòng, chống dịch Covid-19.

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