Phát hiện về kháng thể COVID-19 mới, hứa hẹn là phương pháp chặn đứng 'đại dịch' hiệu quả trong tương lai

Tin y tế 04/11/2021 09:12

Vào ngày 2/11, trên tạp chí Science Translational Medicine, các nhà nghiên cứu đã công bố phát hiện về kháng thể Covid-19 mới. Đồng thời, kháng thể này được thử nghiệm trên các mô hình động vật tại UNC-Chapel Hill.

Đồng tác giả cao cấp Barton Haynes, MD, giám đốc viện vắc xin Duke (DHVI), cho biết: “Kháng thể này có tiềm năng trở thành phương pháp điều trị cho bệnh dịch hiện nay. Nó cũng có thể sẵn sàng cho các đợt bùng phát trong tương lai, nếu hoặc khi các virus corona khác nhảy từ vật chủ động vật tự nhiên của chúng sang con người."

Haynes và các đồng nghiệp tại DHVI đã phân lập được kháng thể này bằng cách phân tích máu của một bệnh nhân đã bị nhiễm SARS-CoV-1 ban đầu, nguyên nhân gây ra dịch SARS vào đầu những năm 2000 và từ một bệnh nhân COVID-19 hiện tại. Cụ thể, họ đã xác định được hơn 1.700 kháng thể mà hệ miễn dịch tạo ra để liên kết tại các vị trí cụ thể trên các loại virus cụ thể để ngăn chặn mầm bệnh lây nhiễm vào tế bào.

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Các nhà khoa học Mỹ đã xác định được kháng thể COVID-19 mới - Ảnh: MedicalXpress

Khi virus đột biến, nhiều liên kết bị thay đổi hoặc bị loại bỏ, để lại các kháng thể vô hiệu. Nhưng thường có những vị trí trên virus vẫn không thay đổi dù có đột biến. Các nhà nghiên cứu tập trung vào các kháng thể nhắm vào các vị trí này vì chúng có hiệu quả cao trên các dòng virus khác nhau.

Trong số 1.700 kháng thể, các nhà nghiên cứu Duke đã tìm thấy 50 kháng thể có khả năng liên kết với cả SARS-CoV-1 cũng như SARS-CoV-2, nguyên nhân gây ra COVID-19. Theo kết quả phân tích sâu hơn, những kháng thể liên kết chéo đặc biệt mạnh, có thể liên kết với vô số virus corona động vật ngoài hai mầm bệnh lây nhiễm cho người.

 Haynes cho biết: “Kháng thể này liên kết với virus corona tại một vị trí được bảo tồn qua nhiều đột biến và biến thể. Kết quả là, nó có thể vô hiệu hóa một loạt virus corona."

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Kháng thể này có thể là phương pháp điều trị COVID-19 hiệu quả trong tương lai - Ảnh: Internet

Hiện tại, kháng thể này đã được thử nghiệm trên chuột để xác định xem liệu nó có thể ngăn chặn nhiễm trùng một cách hiệu quả hoặc giảm thiểu các nhiễm trùng xảy ra hay không. Họ thấy rằng nó đã làm được cả hai điều đó. Được tiêm trước khi động vật bị nhiễm bệnh, kháng thể này đã bảo vệ chuột chống lại sự phát triển của SARS, COVID-19 và các biến thể của nó như Delta, và nhiều virus corona ở động vật có khả năng gây ra đại dịch ở người.

Baric cho biết: “Những phát hiện này cung cấp một khuôn mẫu cho việc thiết kế hợp lý các chiến lược vắc-xin toàn cầu có khả năng chống biến thể và bảo vệ rộng rãi khỏi các loại virus corona đã biết và đang phát triển.”

Ngoài ra, các chuyên gia chia sẻ rằng kháng thể này có thể được sử dụng để ngăn chặn SARS-CoV-3 hoặc SARS-CoV-4.

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Từ khóa:   bệnh nhân COVID-19 nhiễm SARS-CoV-1 xét nghiệm kháng thể

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