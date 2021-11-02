Khô miệng có phải là một triệu chứng của Covid-19?

“Triệu chứng này có khả năng bị cao hơn so với số lượng người bị mất khứu giác sau khi dương tính với Covid-19”, Kevin M. Byrd - Tiến sĩ của Viện Nghiên cứu & Khoa học Hiệp hội Nha khoa Hoa Kỳ cho biết.

Theo một nghiên cứu trên Tạp chí Nghiên cứu Nha khoa, có tới 40% người mắc bệnh Covid-19 có thể gặp phải các triệu chứng khô miệng hoặc xerostomia (là một tình trạng làm chậm hoặc ngăn chặn tiết nước bọt) trong hoặc sau khi bị bệnh Covid-19. Cụ thể, các tuyến nước bọt của bạn bình thường sản xuất nước bọt, nước bọt này tiết ra miệng thông qua các ống dẫn. Khô miệng xảy ra khi việc sản xuất nước bọt chậm lại hoặc ngừng lại. Thậm chí, triệu chứng này có thể gây ra các vấn đề về nuốt, nói và ăn. Ngoài ra, nước bọt bảo vệ miệng và răng của bạn. Khi thiếu hụt, bạn có thể bị sâu răng hoặc gây nhiễm trùng miệng, bao gồm cả nhiễm trùng nấm men hoặc tưa miệng.

Trong trên tạp chí Nature Medicine, một nghiên cứu đã cung cấp manh mối về cách Covid-19 ảnh hưởng đến miệng và nước bọt. Cụ thể, một nhóm các nhà nghiên cứu từ Viện Wellcome Sanger ở Cambridge (Anh) và các tổ chức khác ở Hoa Kỳ, đã xác định được thụ thể enzym chuyển đổi angiotensin 2 (tên gọi khác là thụ thể ACE2) trong các tế bào của tuyến nước bọt và các mô lót trong miệng. Đây là protein mà SARS-CoV-2 gây ra Covid-19, dễ dàng xâm nhập vào cơ thể.

Nước bọt của những người nhiễm Covid-19 có thể chứa lượng virus cao. Đây là một trong những lý do mà các xét nghiệm nước bọt Covid-19.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng virus có thể nhân lên trong các tế bào của tuyến nước bọt của bạn. Các nhà nghiên cứu đã cho 8 người bị nhiễm Covid-19 không có triệu chứng tiếp xúc với nước bọt của các tế bào khỏe mạnh. Thí nghiệm này đã dẫn đến sự lây nhiễm của các tế bào khỏe mạnh.



Các nhà nghiên cứu cũng thu thập nước bọt từ một nhóm riêng biệt gồm 35 tình nguyện viên mắc bệnh Covid-19 nhẹ hoặc không có triệu chứng. Nước bọt của những người có triệu chứng có mức độ virus, hoặc có nhiều khả năng bị mất vị giác và khứu giác cao hơn. Ngoài ra, điều này cũng giúp giải thích một số triệu chứng răng miệng của Covid-19, chẳng hạn như mất vị giác, phồng rộp và khô miệng.

Tiến sĩ Byrd cho biết thêm: "Khi nuốt phải nước bọt bị nhiễm bệnh hoặc hít phải các hạt nhỏ của nó, chúng tôi nghĩ rằng nó có thể truyền SARS-CoV-2 sâu hơn vào cổ họng, phổi hoặc thậm chí ruột của chúng ta".

Một nghiên cứu nhỏ khác trên tạp chí Future Virology cho thấy khô miệng có thể là một trong những triệu chứng đầu tiên của bệnh Covid-19 , mở ra một cửa sổ để ngăn chặn sự lây truyền. Cụ thể, 60% số người bị khô miệng từ 3-4 ngày trước khi có bất kỳ triệu chứng Covid-19 nào khác. Những người khác cho biết miệng của họ bị khô đồng thời hoặc trong một đến hai ngày sau khi bắt đầu các triệu chứng Covid-19 khác. Khô miệng có xu hướng cải thiện khi điều trị bằng Covid-19.

Tất nhiên, có rất nhiều nguyên nhân tiềm ẩn khác gây khô miệng ngoài Covid-19, bao gồm tác dụng phụ của thuốc, sử dụng rượu, caffein hoặc thuốc lá hoặc một số tình trạng bệnh lý cơ bản. Điều trị các nguyên nhân khô miệng này bắt đầu bằng các lựa chọn lối sống, bao gồm uống nhiều nước hơn. Đồng thời, Tiến sĩ Warner chia sẻ thêm rằng: "Chăm sóc răng miệng thường xuyên cũng rất quan trọng để giúp tránh sâu răng và nhiễm trùng miệng".

Hiện tại, cách tốt nhất để phòng ngừa Covid-19 là tiêm phòng càng sớm càng tốt, đeo khẩu trang ở những nơi và không gian công cộng, và ở nhà khi bị bệnh.