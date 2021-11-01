Liên quan đến 1 trường hợp F0, 287 học sinh và giáo viên ở Ninh Thuận phải đi cách ly tập trung

Trong vòng hai ngày 30 và 31/10, trên địa bàn xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) đã có 287 học sinh và giáo viên phải đi cách ly tập trung vì có liên quan đến học sinh dương tính với Covid-19.

Theo chia sẻ thông tin từ VietNamNet, Phó Chủ tịch xã Lâm Sơn - bà Trương Thị Thảo Duyên cho biết, 3 khu cách ly trên địa bàn ngày 30/10 tiếp nhận 165 học sinh, ngày 31/10 tiếp nhận 74 học sinh. Đồng thời, 24 giáo viên có liên quan đến học sinh dương tính với Covid-19 cũng được đi cách ly tại đó. Được biết, những giáo viên, học sinh này thuộc các trường mầm non và tiểu học.

Những giáo viên và học sinh này sẽ phải cách ly 14 ngày - Ảnh: Internet

Trong số này có 11 giáo viên, 127 học sinh Trường Tiểu học Tầm Ngân A đã được cách ly ở lại tại trường ngay trong đêm 29/10 do có học sinh trong trường nghi nhiễm. Cụ thể, qua điều tra dịch tễ của cơ quan chức năng, nguồn lây lan dịch bệnh Covid-19 từ một người nhiễm ở thôn Trà Giang, xã Lương Sơn, đến xã Lâm Sơn viếng tang. Từ đó, trường hợp F0 này đã lây lan cho nhiều người khác ở thôn Tầm Ngân 1 và Tầm Ngân 2 (xã Lâm Sơn), trong đó có 3 học sinh Trường Tiểu học Tầm Ngân A.

Bên cạnh đó, địa phương cũng nhanh chóng xác định, khoanh vùng và lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp liên quan các ca bệnh.

Địa phương thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh: Internet

Hiện tại, những giáo viên và học sinh này sẽ phải cách ly 14 ngày. Trong thời gian đó, học sinh toàn trường nghỉ học trực tiếp.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, địa phương thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, triển khai đến các xã phường tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

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