Liên quan đến 1 trường hợp F0, 287 học sinh và giáo viên ở Ninh Thuận phải đi cách ly tập trung

Tin y tế 01/11/2021 11:07

Trong vòng hai ngày 30 và 31/10, trên địa bàn xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) đã có 287 học sinh và giáo viên phải đi cách ly tập trung vì có liên quan đến học sinh dương tính với Covid-19.

Theo chia sẻ thông tin từ VietNamNet, Phó Chủ tịch xã Lâm Sơn - bà Trương Thị Thảo Duyên cho biết, 3 khu cách ly trên địa bàn ngày 30/10 tiếp nhận 165 học sinh, ngày 31/10 tiếp nhận 74 học sinh. Đồng thời, 24 giáo viên có liên quan đến học sinh dương tính với Covid-19 cũng được đi cách ly tại đó. Được biết, những giáo viên, học sinh này thuộc các trường mầm non và tiểu học.

duong tinh voi covid 19
Những giáo viên và học sinh này sẽ phải cách ly 14 ngày - Ảnh: Internet

Trong số này có 11 giáo viên, 127 học sinh Trường Tiểu học Tầm Ngân A đã được cách ly ở lại tại trường ngay trong đêm 29/10 do có học sinh trong trường nghi nhiễm. Cụ thể, qua điều tra dịch tễ của cơ quan chức năng, nguồn lây lan dịch bệnh Covid-19 từ một người nhiễm ở thôn Trà Giang, xã Lương Sơn, đến xã Lâm Sơn viếng tang. Từ đó, trường hợp F0 này đã lây lan cho nhiều người khác ở thôn Tầm Ngân 1 và Tầm Ngân 2 (xã Lâm Sơn), trong đó có 3 học sinh Trường Tiểu học Tầm Ngân A. 

Bên cạnh đó, địa phương cũng nhanh chóng xác định, khoanh vùng và lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp liên quan các ca bệnh.

duong tinh voi covid 19 1
Địa phương thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh: Internet

Hiện tại, những giáo viên và học sinh này sẽ phải cách ly 14 ngày. Trong thời gian đó, học sinh toàn trường nghỉ học trực tiếp.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, địa phương thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, triển khai đến các xã phường tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bắc Ninh 'thần tốc' truy vết sau khi phát hiện 104 ca mắc Covid-19, có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng

Bắc Ninh 'thần tốc' truy vết sau khi phát hiện 104 ca mắc Covid-19, có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng

Vào ngày 31/10, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận thêm 105 ca mắc mới Covid-19, trong đó 104 ca có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng.

Xem thêm
Từ khóa:   dương tính với Covid-19 học sinh cách ly trường hợp F0

TIN MỚI NHẤT

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 22 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 52 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 1 giờ 52 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại