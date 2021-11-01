Một địa phương cho học sinh nghỉ học khẩn cấp sau khi phát hiện 4 F0 và hàng trăm F1, F2 là học sinh, giáo viên

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị thông báo khẩn từ ngày mai 1/11/2021, học sinh các cấp trên địa bàn TP. Đông Hà chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến để phòng tránh dịch Covid-19.

TP.Đông Hà (Quảng Trị) đang có diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, số ca F0, F1, F2 trong học sinh và giáo viên gia tăng. Tính đến ngày 30/10, có 4 học sinh là F0, ngoài ra thành phố có 26 F1 và 346 F2 là các giáo viên, học sinh.

Theo chia sẻ thông tin từ Sức khỏe và Đời sống, ngay sau khi phát hiện những trường hợp F0, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị thông báo khẩn từ ngày mai 1/11/2021, học sinh các cấp tiểu học, THCS, THPT và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP. Đông Hà chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến và dạy học qua truyền hình cho đến khi có thông báo mới.

Học sinh các cấp trên địa bàn TP. Đông Hà chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến - Ảnh: Internet

Doanh nghiệp và Tiếp thị thông tin thêm, các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục trẻ khuyết tật được nghỉ học nhưng giáo viên cần hướng dẫn phụ huynh hỗ trợ, giúp trẻ em, học sinh học tập, vui chơi tại nhà theo hình thức phù hợp.

Ngoài ra, các trung tâm tin học, ngoại ngữ, giáo dục kỹ năng sống, trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật, trung tâm tư vấn du học và các cơ sở dạy thêm, học thêm dừng hoạt động dạy học trực tiếp, cho phép chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến hoặc các hình thức dạy học khác cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, tỉnh Quảng Trị đã triển khai việc học trực tiếp ở một số khối lớp đầu cấp và cuối cấp từ 21/10 - Ảnh: Internet

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