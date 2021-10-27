Khi ra ngoài, người trẻ cần phải làm gì để không mang virus SARS-CoV-2 về nhà?

Bác sĩ khuyến cáo rằng người trẻ cần lưu ý khi đi ra ngoài về. Ngoài ra, dù đã đảm bảo nguyên tắc phòng dịch thì người trẻ vẫn cần phải giữ khoảng cách với người cao tuổi.

Trong đợt dịch thứ 4, nhiều người cao tuổi đã thắc mắc rằng tại sao mình chỉ ở nhà, không đi đâu mà vẫn mắc Covid-19. Đồng thời, nhiều trường hợp người trẻ đi ra ngoài về đã mang virus SARS-CoV-2 về gây bệnh cho người già. Thực tế tại đợt dịch ở TP HCM, rất nhiều trường hợp người già mắc bệnh đã tử vong. Trả lời trên Doanh nghiệp và Tiếp thị, PGS.TS Hồ Thị Kim Thanh, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết con cháu họ vẫn ra ngoài đi làm và có tiếp xúc mặc dù người cao tuổi không đi đâu và không tiếp xúc với ai bên ngoài. Vậy nên, để bảo vệ người cao tuổi trong đại dịch, người trẻ đi đâu cũng cần phải đảm bảo các nguyên tắc phòng chống dịch (5K).

Cụ thể, khi đi ra ngoài về, người trẻ cần thay khẩu trang, rửa tay, thay đồ, sau đó mới tiếp xúc người lớn tuổi. Việc làm đơn giản này sẽ giảm được mật độ của virus nếu có. Người trẻ đi đâu cũng cần phải đảm bảo các nguyên tắc phòng chống dịch - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, bác sĩ khuyến cáo rằng người trẻ cần lưu ý khi đi ra ngoài về. Ngoài ra, dù đã đảm bảo nguyên tắc phòng dịch thì người trẻ vẫn cần phải giữ khoảng cách với người cao tuổi. Đồng thời, mỗi gia đình tốt nhất nên có một phòng riêng cho người cao tuổi để sinh hoạt và người trẻ trong gia đình sẽ theo dõi chăm sóc.

Ngoài ra, người lớn tuổi cần chủ động tạo miễn dịch bằng cách tiêm vắc xin, ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, nghỉ, tập thở để có hệ thống phòng vệ tốt nhất. Sở Y tế Hà Nội từng khuyến cao rằng người cao tuổi cũng cần tăng cường hoạt động thể lực thường xuyên, hàng ngày, nên tập các bài thể dục có lợi cho sức khỏe như: Dưỡng sinh, thái cực quyền, yoga, đứng lên ngồi xuống, tập các bài tập thăng bằng, đi bộ tại chỗ với các dụng cụ hỗ trợ, mỗi ngày tối thiểu 30 phút. Đối với người chưa quen vận động, hãy bắt đầu vận động đơn giản như đi bộ và nâng cao dần lên tùy thuộc vào sức khỏe của mình. Người lớn tuổi cần phải nâng cao thể trạng - Ảnh: Internet Nếu làm tốt những điều trên, người lớn tuổi sẽ có một lượng nhỏ virus khi xâm nhập sức đề kháng vẫn có thể tấn công để loại bỏ. Việc chăm sóc cho người cao tuổi, vấn đề về tinh thần là rất quan trọng. Con cháu cần thường xuyên hỏi han, động viên người cao tuổi. Trường hợp nếu bố mẹ, ông bà ở xa thì thường xuyên giữ liên lạc qua điện thoại.

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