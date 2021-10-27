Khi ra ngoài, người trẻ cần phải làm gì để không mang virus SARS-CoV-2 về nhà?

Tin y tế 27/10/2021 16:31

Bác sĩ khuyến cáo rằng người trẻ cần lưu ý khi đi ra ngoài về. Ngoài ra, dù đã đảm bảo nguyên tắc phòng dịch thì người trẻ vẫn cần phải giữ khoảng cách với người cao tuổi.

Trong đợt dịch thứ 4, nhiều người cao tuổi đã thắc mắc rằng tại sao mình chỉ ở nhà, không đi đâu mà vẫn mắc Covid-19. Đồng thời, nhiều trường hợp người trẻ đi ra ngoài về đã mang virus SARS-CoV-2 về gây bệnh cho người già. Thực tế tại đợt dịch ở TP HCM, rất nhiều trường hợp người già mắc bệnh đã tử vong.

Trả lời trên Doanh nghiệp và Tiếp thị, PGS.TS Hồ Thị Kim Thanh, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết con cháu họ vẫn ra ngoài đi làm và có tiếp xúc mặc dù người cao tuổi không đi đâu và không tiếp xúc với ai bên ngoài. Vậy nên, để bảo vệ người cao tuổi trong đại dịch, người trẻ đi đâu cũng cần phải đảm bảo các nguyên tắc phòng chống dịch (5K).

Cụ thể, khi đi ra ngoài về, người trẻ cần thay khẩu trang, rửa tay, thay đồ, sau đó mới tiếp xúc người lớn tuổi. Việc làm đơn giản này sẽ giảm được mật độ của virus nếu có.

mac covid 19
Người trẻ đi đâu cũng cần phải đảm bảo các nguyên tắc phòng chống dịch - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, bác sĩ khuyến cáo rằng người trẻ cần lưu ý khi đi ra ngoài về. Ngoài ra, dù đã đảm bảo nguyên tắc phòng dịch thì người trẻ vẫn cần phải giữ khoảng cách với người cao tuổi. Đồng thời, mỗi gia đình tốt nhất nên có một phòng riêng cho người cao tuổi để sinh hoạt và người trẻ trong gia đình sẽ theo dõi chăm sóc. 

Ngoài ra, người lớn tuổi cần chủ động tạo miễn dịch bằng cách tiêm vắc xin, ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, nghỉ, tập thở để có hệ thống phòng vệ tốt nhất. 

Sở Y tế Hà Nội từng khuyến cao rằng người cao tuổi cũng cần tăng cường hoạt động thể lực thường xuyên, hàng ngày, nên tập các bài thể dục có lợi cho sức khỏe như: Dưỡng sinh, thái cực quyền, yoga, đứng lên ngồi xuống, tập các bài tập thăng bằng, đi bộ tại chỗ với các dụng cụ hỗ trợ, mỗi ngày tối thiểu 30 phút. Đối với người chưa quen vận động, hãy bắt đầu vận động đơn giản như đi bộ và nâng cao dần lên tùy thuộc vào sức khỏe của mình.

mac covid 19 1
Người lớn tuổi cần phải nâng cao thể trạng - Ảnh: Internet

Nếu làm tốt những điều trên, người lớn tuổi sẽ có một lượng nhỏ virus khi xâm nhập sức đề kháng vẫn có thể tấn công để loại bỏ.

Việc chăm sóc cho người cao tuổi, vấn đề về tinh thần là rất quan trọng. Con cháu cần thường xuyên hỏi han, động viên người cao tuổi. Trường hợp nếu bố mẹ, ông bà ở xa thì thường xuyên giữ liên lạc qua điện thoại.

TP.HCM triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ, phụ huynh cần ĐẶC BIỆT lưu ý điều này!

TP.HCM triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ, phụ huynh cần ĐẶC BIỆT lưu ý điều này!

Phụ huynh cần biết cách chuẩn bị chu đáo cho trẻ trước tiêm, trong tiêm và theo dõi sau tiêm cẩn thận theo hướng dẫn của ngành y tế.

Xem thêm
Từ khóa:   mắc Covid-19 người cao tuổi tuân thủ nguyên tắc phòng chống dịch

TIN MỚI NHẤT

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 2 giờ 12 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 42 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 3 giờ 3 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 3 giờ 22 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 3 giờ 42 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại