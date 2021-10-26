Buôn Mê Thuột xuất hiện nhiều 'ổ dịch' lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, số ca nhiễm tăng gấp 3 lần so với tuần trước đó

Tin y tế 26/10/2021 10:30

Trong tuần từ ngày 18/10-25/10, số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng trên địa bànThành phố Buôn Mê Thuột tăng gấp 3 lần so với tuần trước. 

Theo chia sẻ thông tin từ VTV News, vào ngày 25/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết toàn tỉnh ghi nhận 42 trường hợp xét nghiệm Realtime RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng và 32 trường hợp xét nghiệm test nhanh kháng nguyên dương tính đang chờ kết quả xét nghiệm Realtime RT-PCR khẳng định.

Trưởng Khoa Kiểm soát dịch bệnh Trung tâm Y tế TP. Buôn Ma Thuột - bác sĩ Đặng Ngọc Sơn cho biết toàn thành phố ghi nhận 619 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 324 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh. Bác sĩ cũng chia sẻ thêm: "Hiện nay, Trung tâm Y tế thành phố đang tập trung tất cả nhân lực, vật lực tập trung truy vết, nhanh chóng bóc tách các F0 ra khỏi cộng đồng. Bên cạnh việc triển khai truy vết, Trung tâm Y tế thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine để đảm bảo độ bao phủ vaccine toàn thành phố".

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Toàn thành phố ghi nhận 619 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh: VTV News

Đặc biệt, ổ dịch tại buôn Kô Siêr, phường Tân Lập, để khống chế dịch bệnh, Trung tâm Y tế thành phố đã tập trung truy vết, lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng toàn buôn Kô Siêr với 6.500 nhân khẩu, qua đó phát hiện 45 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. 

Ngoài ổ dịch tại buôn Kô Siêr, trong 2 ngày 24 và 25/10, trên địa bàn thành phố tiếp tục xuất hiện nhiều ổ dịch trong cộng đồng, đặc biệt tại khu vực đường Y Moal, phường Tân Lợi, liên quan nhóm nhân viên massage, kết quả truy vết đã có 14 trường hợp xét nghiệm Realtime RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2. Ngoài ra, Trung tâm Y tế thành phố đã triển khai test nhanh toàn bộ hơn 1.000 tiểu thương và người dân liên quan đến khu vực chợ Ea Tam, phát hiện 1 trường hợp dương tính.

Riêng trong ngày 25/10, qua truy vết, Trung tâm Y tế thành phố đã phát hiện thêm 32 trường hợp có kết quả xét nghiệm test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 rải rác trên các xã, phường của thành phố như phường Tân Hòa, Tân Lập, Tân Lợi, Ea Tam, Tân Thành, Tân Tiến.

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Tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều biện pháp để khống chế dịch bệnh - Ảnh: Internet

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thành phố đã triển khai nhiều biện pháp để khống chế dịch bệnh. Thành phố đã chỉ đạo một số biện pháp quyết liệt hơn như tạm dừng các quán ăn, nhà hàng, cà phê chỉ được bán mang về; Không được tập trung quá 10 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Bên cạnh đó, triển khai đến các xã phường tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Hiện nay, thành phố đã tiêm được trên 100.000 người, còn khoảng 200.000 dân với tiến độ và lượng vaccine được cấp như hiện nay, sẽ hoàn thành kế hoạch triển khai tiêm vaccine trước ngày 15/11. Để đạt được mục tiêu trên, thành phố đã giao cho Trung tâm Y tế và các ngành liên quan thành lập các tổ tiêm chủng, huy động nhân lực ở các phòng khám, các bệnh viện tư nhân để thực hiện tiêm chủng.

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Từ khóa:   tỉnh Đắk Lắk dương tính với SARS-CoV-2 Covid-19

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