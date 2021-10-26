Bình Dương 'đối mặt' với hơn 800 ca dương tính Covid-19 thông qua xét nghiệm nhanh diện rộng

Tin y tế 26/10/2021 09:01

Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết địa phương đã phát hiện 841 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Theo thông tin chia sẻ từ Thông tấn xã Việt Nam, vào tối ngày 25/10, Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết toàn tỉnh đã xét nghiệm nhanh diện rộng cho 16.405 người, phát hiện 841 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đây là số liệu được báo cáo từ các trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố vừa cập nhật trong ngày.

Trong đó, thị xã Tân Uyên ghi nhận 485 trường hợp, thành phố Dĩ An 121 trường hợp, tiếp đến là thị xã Bến Cát 107 trường hợp, thành phố Thuận An 82 trường hợp; các huyện, thị khác đều ghi nhận các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 qua test nhanh.

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Bình Dương phát hiện 841 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh: TTXVN

Cùng ngày, tỉnh tiếp tục ghi nhận 517 ca mắc COVID-19 mới qua xét nghiệm RT-PCR và đã có đầy đủ các thông tin dịch tễ. Số ghi nhận trong toàn tỉnh giảm 1,3% so với ngày 24/10. Tuy nhiên, số ca mắc tập trung nhiều nhất trong khu phong tỏa (82,4%) và qua sàng lọc cộng đồng chiếm đến 11,8%. Điều đáng quan tâm, liên tiếp trong 3 ngày gần đây, số ca mắc mới COVID-19 luôn ở mức trên 500 ca/ngày.

Tính từ đợt dịch thứ 4 đến nay, tỉnh Bình Dương ghi nhận 229.357 ca mắc COVID-19; 2.369 người tử vong. Số bệnh nhân đang điều trị còn 7.347 trường hợp, trong đó 4.780 ca đang nằm viện và 2.567 ca điều trị tại nhà. 

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Lực lượng phòng chống COVID-19 Bình Dương làm nhiệm vụ - Ảnh: Internet

Hiện tại, toàn tỉnh chuyển hướng kiện toàn các khu điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 ở các huyện, thị, thành phố được xem như một chuyên khoa điều trị dành cho các loại bệnh truyền nhiễm. Dự kiến mỗi huyện, thị sẽ đầu tư 50 - 100 giường bệnh phục vụ điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 với phương châm “4 tại chỗ”

Cùng với đó, tỉnh cũng đang triển khai thành lập các trạm y tế lưu động để đưa y tế gần dân, đáp ứng yêu cầu phục vụ, chăm sóc sức khỏe, nhằm giúp người dân tiếp cận sớm với y tế cộng đồng, nhất là bệnh nhân mắc COVID-19. Tỉnh cũng quan tâm công tác tuyển dụng, đào tạo, cũng như bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng, nhằm thế chỗ đội ngũ y, bác sỹ của các đoàn chi viện đang rút dần sau khi dịch trên địa bàn tỉnh được kiểm soát.

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Từ khóa:   dương tính với SARS-CoV-2 Bình Dương trường hợp F0

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