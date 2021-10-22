Hà Nội xây dựng kế hoạch tiêm nhắc lại vaccine Covid-19 mũi 3 cho người dân

Tin y tế 22/10/2021 15:30

Ngành y tế Hà Nội đang xây dựng kế hoạch tiêm nhắc lại mũi 3, mũi 4 cho người trên 18 tuổi và tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi.

Theo chia sẻ thông tin từ Pháp Luật và bạn đọc, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, cộng dồn năm 2021 (từ 1/1 đến 18/10), Hà Nội có 4.463 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 45 ca tử vong.

Báo cáo cũng cho thấy cộng dồn đợt dịch 4 (từ ngày 27/4) có 4.394 F0, trong đó 71 trường hợp nhập cảnh, 203 ca tại các khu cách ly, 10 nhân viên y tế tại các khu cách ly, 4.110 người ngoài cộng đồng.

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Về hoạt động tiêm chủng vaccine Covid-19, toàn thành phố đã triển khai 24 đợt tiêm vaccine Covid-19 với hơn 1.300 điểm tiêm thực hiện tiêm được 7.879.954 mũi tiêm, có ngày tiêm trên 600.000 mũi. Thực hiện tiêm chủng thần tốc vaccine phòng Covid-19 không chỉ cho người dân Thủ đô mà còn cho người nước ngoài sinh sống và làm việc trên địa bàn.

Sau khi đánh giá các hoạt động đã được triển khai từ đầu năm, ngành y tế đặt ra nhiệm vụ những tháng còn lại trong năm 2021. Cụ thể, tập trung thực hiện chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 các đợt trả mũi 2 và tiêm mũi một cho người từ 18 tuổi trở lên (ưu tiên người trên 50 tuổi, phụ nữ mang thai trên 13 tuần, bệnh mạn tính…), tiêm cho người ngoại tỉnh, tiêm cho người Hàn Quốc (theo yêu cầu của Bộ Y tế) và theo tình hình cung ứng vaccine.

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Địa phương cũng đang rà soát thống kê số lượng trẻ trên địa bàn cần tiêm vaccine phòng Covid-19 cho nhóm trẻ từ 3-11 tuổi, 12-15 tuổi và 16-17 tuổi. Đồng thời, Bộ Y tế Hà Nội cũng đang từng bước xây dựng kế hoạch tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi.

Đồng thời, việc sử dụng nền tảng tiêm chủng Covid-19 để quản lý đối tượng tiêm chủng Covid-19 đảm bảo chính xác và đầy đủ thông tin. Tiếp tục triển khai phần mềm quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia tại tất cả các cơ sở tiêm chủng, khuyến cáo người dân sử dụng sổ tiêm chủng điện tử.

 

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