Phú Thọ: Số ca tăng vọt trong nhiều ngày, nhiều ca cộng đồng được phát hiện sau khi sàng lọc diện rộng

Tin y tế 22/10/2021 11:39

Phú Thọ ghi nhận thêm 40 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 22 ca cộng đồng được phát hiện sau khi sàng lọc diện rộng tại huyện Lâm Thao; 18 trường hợp còn lại tại các khu cách ly, vùng phong tỏa đã được quản lý.

Theo chia sẻ thông tin từ Trang thông tin điện tử Sở Y tế Phú Thọ, vào sáng ngày 22/10, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cho biết, từ 18h ngày 21/10 đến 6h ngày 22/10, địa phương ghi nhận 40 ca dương tính SARS-CoV-2 mới. Trong đó, 22 ca cộng đồng được phát hiện sau khi sàng lọc diện rộng tại huyện Lâm Thao; 18 trường hợp còn lại tại các khu cách ly, vùng phong tỏa đã được quản lý.

Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp, khó lường của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; ngày 20/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã ký, ban hành Văn bản số 85/TB-UBND "Thông báo Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Thọ tại cuộc họp về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19".

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Địa phương tiến hành phong toả khu vực có ca dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh: Internet

Cụ thể, TP Việt Trì 11 ca: Chu Hóa (6), Thanh Đình (1), Gia Cẩm (2); Kim Đức (2). Thị xã Phú Thọ 1 ca: Phú Hộ (1). Huyện Lâm Thao 25 ca: trị trấn Hùng Sơn (1); thị trấn Lâm Thao (3); Thạch Sơn (2); Tiên Kiên (7); Cao Xá (4); Phùng Nguyên (3); Xuân Lũng (1); Bản Nguyên (3); Sơn Vi (1). Huyện Tam Nông: 3 ca.

Kể từ ngày 14/10/2021 đến nay, toàn tỉnh phát hiện 252 ca mắc COVID-19 tại Việt Trì (164 ca tại 13 xã, phường); Thị xã Phú Thọ (04 ca tại 01 xã); huyện Lâm Thao (58 ca tại 09 xã, thị trấn); Phù Ninh (22 ca tại 05 xã, thị trấn) và Tam Nông (04 ca tại 02 xã). Có 02 xã phát sinh ca bệnh mới (xã Sơn Vi - huyện Lâm Thao và xã Hương Nộn - huyện Tam Nông). Toàn tỉnh hiện tại có 1.541 F1; 6.627 F2 và 5.061 F3 đang được quản lý, theo dõi và áp dụng các biện pháp cách ly y tế phù hợp.

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Địa phương truy vết các trường hợp tiếp xúc gần khẩn cấp - Ảnh: Internet

Để chủ động trong việc triển khai thực hiện cách ly, theo dõi, điều trị F0 tại nhà, khi các BVDC cấp tỉnh/huyện quá tải, theo đúng Hướng dẫn của Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế các huyện, thành, thị khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết; phối hợp với Phòng Y tế cấp huyện tham mưu để UBND cấp huyện quyết định thành lập các Trạm y tế lưu động tại các khu vực có F0 điều trị tại nhà; phối hợp với các lực lượng chức năng cấp huyện sẵn sàng kích hoạt hoạt động của các Trạm y tế lưu động ngay khi có mệnh lệnh của cấp có thẩm quyền.

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Từ khóa:   dương tính SARS-CoV-2 Phú Thị trường hợp F0

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