Phú Thọ: Số ca tăng vọt trong nhiều ngày, nhiều ca cộng đồng được phát hiện sau khi sàng lọc diện rộng

Theo chia sẻ thông tin từ Trang thông tin điện tử Sở Y tế Phú Thọ, vào sáng ngày 22/10, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cho biết, từ 18h ngày 21/10 đến 6h ngày 22/10, địa phương ghi nhận 40 ca dương tính SARS-CoV-2 mới. Trong đó, 22 ca cộng đồng được phát hiện sau khi sàng lọc diện rộng tại huyện Lâm Thao; 18 trường hợp còn lại tại các khu cách ly, vùng phong tỏa đã được quản lý.

Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp, khó lường của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; ngày 20/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã ký, ban hành Văn bản số 85/TB-UBND "Thông báo Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Thọ tại cuộc họp về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19".