Bắc Ninh khẩn cấp 'dập dịch' sau khi phát hiện 11 ca mắc Covid-19, có nhiều học sinh và trẻ mầm non

Tin y tế 20/10/2021 16:51

Chỉ trong vòng hai ngày 19-20/10, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận chùm 11 ca mắc COVID-19 tại cộng đồng liên quan đến các ca bệnh tại Trường Mầm non Sao Mai.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Người lao động, vào ngày 20/10, ông Lê Hồng Phúc, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh), cho biết trên địa bàn huyện ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 tại khu 3, thị trấn Phố Mới, là gia đình liên quan đến cháu bé tại Trường Mầm non Sao Mai. 

Ngay khi xác định ca bệnh này, huyện đã tập trung các biện pháp cách ly, khoanh vùng, xét nghiệm SARS-CoV-2, truy vết để nhanh chóng xác định các ca bệnh và các trường hợp có liên quan. Đến 10 giờ 30 phút ngày 20/10, tổng số ca bệnh tại huyện Quế Võ liên quan đến ổ dịch này là 11 ca đều ghi nhận tại những hộ gia đình trong khu 3, thị trấn Phố Mới.

dich covid 19
11 ca được phát hiện liên quan đến cháu bé tại Trường Mầm non Sao Mai - Ảnh: Sở Y tế Bắc Ninh

Ông Lê Hồng Phúc cho biết thêm, đây là ổ dịch có nguy cơ cao, phức tạp, bước đầu xác định liên quan đến nhiều người và học sinh tại các trường học ở thị trấn Phố Mới, xã Phù Lãng, xã Châu Phong. Vì vậy, huyện Quế Võ phải luôn tận dụng “thời gian vàng” triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh.

Trong ngày 20/10, ngành Y tế tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho hơn 2.000 người là các hộ dân tại khu 3, thị trấn Phố Mới cùng toàn bộ học sinh Trường Tiểu học thị trấn Phố Mới, Trường Trung học cơ sở thị trấn Phố Mới để sàng lọc, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh. Song song với công tác truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm, công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cũng được triển khai mạnh mẽ.

dich covid 19 1
Bắc Ninh phong toả và truy vết ca dương tính Covid-19 khẩn cấp - Ảnh: Internet

Đây là địa bàn có tình hình dịch bệnh phức tạp nhất tỉnh Bắc Ninh hiện nay. Địa phương đang khẩn cấp triển khai các biện pháp dập dịch. Cụ thể, lãnh đạo huyện chỉ đạo các trường học trên địa bàn thị trấn Phố Mới, xã Châu Phong và xã Phù Lãng tạm thời cho học sinh ngừng đến trường, chuyển sang hình thức học trực tuyến đến khi có thông báo mới.

Ca cấy ghép thận lợn trên cơ thể người đầu tiên thành công, mở ra hy vọng lớn cho nhiều người bệnh

Ca cấy ghép thận lợn trên cơ thể người đầu tiên thành công, mở ra hy vọng lớn cho nhiều người bệnh

Tại bệnh viện Langone ở Mỹ, một quả thận lợn đã được cấy ghép vào cơ thể người mà không bị hệ thống miễn dịch của người nhận đào thải, mở ra những hy vọng lớn của người bệnh.

Xem thêm
Từ khóa:   11 chùm ca mắc Covid-19 Bắc Ninh dịch Covid-19

TIN MỚI NHẤT

Dọn dẹp bể chứa nước, 4 sinh viên tử vong nghi ngờ tiếp xúc với khí độc

Dọn dẹp bể chứa nước, 4 sinh viên tử vong nghi ngờ tiếp xúc với khí độc

Video 34 phút trước
Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Video 1 giờ 34 phút trước
Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 2 giờ 7 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 4 giờ 34 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại