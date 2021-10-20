Bắc Ninh khẩn cấp 'dập dịch' sau khi phát hiện 11 ca mắc Covid-19, có nhiều học sinh và trẻ mầm non

Chỉ trong vòng hai ngày 19-20/10, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận chùm 11 ca mắc COVID-19 tại cộng đồng liên quan đến các ca bệnh tại Trường Mầm non Sao Mai.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Người lao động, vào ngày 20/10, ông Lê Hồng Phúc, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh), cho biết trên địa bàn huyện ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 tại khu 3, thị trấn Phố Mới, là gia đình liên quan đến cháu bé tại Trường Mầm non Sao Mai.

Ngay khi xác định ca bệnh này, huyện đã tập trung các biện pháp cách ly, khoanh vùng, xét nghiệm SARS-CoV-2, truy vết để nhanh chóng xác định các ca bệnh và các trường hợp có liên quan. Đến 10 giờ 30 phút ngày 20/10, tổng số ca bệnh tại huyện Quế Võ liên quan đến ổ dịch này là 11 ca đều ghi nhận tại những hộ gia đình trong khu 3, thị trấn Phố Mới.

11 ca được phát hiện liên quan đến cháu bé tại Trường Mầm non Sao Mai - Ảnh: Sở Y tế Bắc Ninh

Ông Lê Hồng Phúc cho biết thêm, đây là ổ dịch có nguy cơ cao, phức tạp, bước đầu xác định liên quan đến nhiều người và học sinh tại các trường học ở thị trấn Phố Mới, xã Phù Lãng, xã Châu Phong. Vì vậy, huyện Quế Võ phải luôn tận dụng “thời gian vàng” triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh.

Trong ngày 20/10, ngành Y tế tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho hơn 2.000 người là các hộ dân tại khu 3, thị trấn Phố Mới cùng toàn bộ học sinh Trường Tiểu học thị trấn Phố Mới, Trường Trung học cơ sở thị trấn Phố Mới để sàng lọc, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh. Song song với công tác truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm, công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cũng được triển khai mạnh mẽ.

Bắc Ninh phong toả và truy vết ca dương tính Covid-19 khẩn cấp - Ảnh: Internet

Đây là địa bàn có tình hình dịch bệnh phức tạp nhất tỉnh Bắc Ninh hiện nay. Địa phương đang khẩn cấp triển khai các biện pháp dập dịch. Cụ thể, lãnh đạo huyện chỉ đạo các trường học trên địa bàn thị trấn Phố Mới, xã Châu Phong và xã Phù Lãng tạm thời cho học sinh ngừng đến trường, chuyển sang hình thức học trực tuyến đến khi có thông báo mới.

Ca cấy ghép thận lợn trên cơ thể người đầu tiên thành công, mở ra hy vọng lớn cho nhiều người bệnh Tại bệnh viện Langone ở Mỹ, một quả thận lợn đã được cấy ghép vào cơ thể người mà không bị hệ thống miễn dịch của người nhận đào thải, mở ra những hy vọng lớn của người bệnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bac-ninh-khan-cap-dap-dich-sau-khi-phat-hien-11-ca-mac-covid-19-co-nhieu-hoc-sinh-va-tre-mam-non-432122.html