Bắc Ninh phát hiện thêm 13 ca dương tính với Covid-19, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng tăng cao

Tin y tế 21/10/2021 09:11

Tỉnh Bắc Ninh phát hiện thêm 13 ca mắc Covid-19, trong đó có 10 ca nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Hiện địa phương này đã có 1.925 ca.

Theo chia sẻ thông tin từ Người lao động, vào ngày 20/10, toàn tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận 13 ca mắc Covid-19 mới, trong đó 10 ca có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.

Cụ thể, TP. Bắc Ninh ghi nhận 3 ca tại Khu Hòa Đình, phường Võ Cường; huyện Quế Võ ghi nhận 9 ca tại Khu 3, thị trấn Phố Mới; huyện Lương Tài ghi nhận 1 ca tại thôn Lĩnh Mai, xã Quảng Phú. Tính đến 18 giờ ngày 20/10, toàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 1.925 ca mắc Covid-19.  

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Bắc Ninh phát hiện 10 ca mắc Covid-19 có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng - Ảnh: Internet

Chính vì vậy, chính quyền đã yêu cầu các địa phương trên phải "chạy đua" với thời gian để khống chế và "dập" ngay được nguồn lây lan. Đồng thời, công tác xét nghiệm ở địa phương cũng rất quan trọng trong việc khoanh vùng dập dịch. Vậy nên, các địa phương có dịch lây nhiễm ngoài cộng đồng phải tiến hành truy vết, xét nghiệm khẩn trương những vùng, nơi có nguy cơ. Ngoài ra, thông tin công khai, rộng rãi các trường hợp F0, các địa điểm liên quan để người dân chủ động khai báo và có biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

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Bản đồ Covid-19 toàn tỉnh Bắc Ninh - Ảnh: Người lao động

Trong bối cảnh dịch Covid-19 hiện tại ở bắc Ninh, Bộ Y tế tiếp tục áp dụng các biện pháp cơ bản phòng chống dịch như: Đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; hạn chế tụ tập đông người...

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Từ khóa:   nguy cơ lây nhiễm cộng đồng mắc covid-19 COVID-19

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