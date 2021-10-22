Quảng Ninh: Phát hiện 2 bố con mắc Covid-19, một trường cấp 3 cho học sinh nghỉ học khẩn cấp

Tin y tế 22/10/2021 10:48

Sau khi phát hiện trường hợp dương tính Covid-19, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.Hạ Long cùng phường Hồng Hải đã yêu cầu nhanh chóng truy vết các trường hợp tiếp xúc gần, phong tỏa nhà ở của ca dương tính.

Theo chia sẻ thông tin từ Gia đình.net, vào sáng ngày 22/10, cơ quan chức năng TP.Hạ Long (Quảng Ninh) phát đi thông tin về việc trên địa bàn vừa ghi nhận 2 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Đáng chú ý, 2 ca dương tính này là bố và con, cùng trú tại tại tổ 2, khu 10, phường Hồng Hải.

Trước khi có kết quả xét nghiệm dương tính, hai bố con ca dương tính có tiếp xúc giữ khoảng cách với những người thân trong gia đình, có đeo khẩu trang và được chuyển đến khu cách ly tập trung từ ngày 20/10.

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Địa phương lập tức phong tỏa nhà ở của ca dương tính - Ảnh: Gia đình.net

Sau khi phát hiện, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hạ Long cùng phường Hồng Hải đã yêu cầu nhanh chóng truy vết các trường hợp tiếp xúc gần, phong tỏa nhà ở của ca dương tính.

Tiếp đó, địa phương tạm thời cho toàn thể học sinh trường THPT Hòn Gai (nơi con của ca dương tính đang học tập) nghỉ học từ hôm nay (22/10), đồng thời phun thuốc khử khuẩn toàn bộ khu dân cư nơi gia đình công dân sinh sống và trường THPT Hòn Gai.

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Địa phương tiến hành truy vết các trường hợp tiếp xúc gần nhanh chóng - Ảnh: Internet

Liên quan đến 2 ca mắc vừa mới ghi nhận, VietNamNet thông tin thêm về lịch trình di chuyển. Cụ thể, ngày 19/10, trở về từ Bình Dương đi cùng đoàn với một F0 ở TP.Móng Cái.

Sau khi di chuyển tới đèo Hải Vân (Đà Nẵng), 2 ca này cùng 43 người khác thuê xe 45 chỗ và xe tải riêng chở xe máy từ hầm Hải Vân về đến chốt tại huyện Thường Tín, TP.Hà Nội vào 11h ngày 19/10, nghỉ ngơi tại chỗ khoảng 4 tiếng.

Sau đó, cùng 6 người đi xe máy về Quảng Ninh (khi đi qua Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương đều có công an dẫn đường). Tại chốt kiểm soát dịch bệnh thị xã Đông Triều, 2 trường hợp nói trên lên taxi về nhà ở (không nhớ biển số xe) và lên phòng riêng để cách ly.

Sáng 20/10, trung tâm y tế TP.Hạ Long lấy mẫu xét nghiệm PCR và kết quả lần 1 âm tính với SARS-Cov-2 đồng thời đưa 2 trường hợp này vào khu cách ly tập trung ở 360 Hoành Bồ ngày 21/10. Đến sáng ngày 22/10, kết quả xét nghiệm PCR của CDC Quảng Ninh khẳng định 2 trường hợp này dương tính với SARS-CoV-2.

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Từ khóa:   dương tính với SARS-CoV-2 Quảng Ninh trường hợp F0

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