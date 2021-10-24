Đắk Lắk phát hiện hàng trăm F0 trong cộng đồng, số ca mắc mới cao kỷ lục

Theo chia sẻ thông tin từ VTV News, Sở Y tế Đắk Lắk đã ghi nhận nhiều trường hợp F0 đã điều trị khỏi khi trở về địa phương tái dương tính hoặc do một số trường hợp ủ bệnh kéo dài. Ngay sau khi phát hiện, chính quyền địa phương đã khoanh vùng và phong tỏa theo diện hẹp.

Đồng thời, tỉnh cũng đã lấy mẫu làm xét nghiệm nhanh cho toàn bộ các hộ gia đình tại các khu vực phong tỏa. Được biết, Đắk Lắk là một trong số những địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine thấp nhất cả nước. Tỉnh sẽ tiêm 400.000 liều vaccine cho người dân trong vòng 1 tuần tới.