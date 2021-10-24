Đắk Lắk phát hiện hàng trăm F0 trong cộng đồng, số ca mắc mới cao kỷ lục

Theo báo cáo của Sở Y tế Đắk Lắk, số ca mắc mới trong cộng đồng vẫn đang tăng cao trong suốt 2 tuần qua với 501 ca.
- Phú Thọ: Số ca tăng vọt trong nhiều ngày, nhiều ca cộng đồng được phát hiện sau khi sàng lọc diện rộng
- Quảng Ninh: Phát hiện 2 bố con mắc Covid-19, một trường cấp 3 cho học sinh nghỉ học khẩn cấp
Theo chia sẻ thông tin từ VTV News, Sở Y tế Đắk Lắk đã ghi nhận nhiều trường hợp F0 đã điều trị khỏi khi trở về địa phương tái dương tính hoặc do một số trường hợp ủ bệnh kéo dài. Ngay sau khi phát hiện, chính quyền địa phương đã khoanh vùng và phong tỏa theo diện hẹp.
Đồng thời, tỉnh cũng đã lấy mẫu làm xét nghiệm nhanh cho toàn bộ các hộ gia đình tại các khu vực phong tỏa. Được biết, Đắk Lắk là một trong số những địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine thấp nhất cả nước. Tỉnh sẽ tiêm 400.000 liều vaccine cho người dân trong vòng 1 tuần tới.
Tại cuộc họp triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phạm Ngọc Nghị thống nhất phân loại cấp độ dịch theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ, thực hiện khoanh vùng, phong tỏa theo diện hẹp (ở đơn vị thôn, buôn, tổ dân phố); siết chặt và nâng cấp độ theo cảnh báo của ngành y tế.
Đối với vấn đề cách ly F1 tại nhà, đồng chí thống nhất giao thẩm quyền cho cấp huyện quyết định tùy theo tình hình thực tế của các địa phương. Tuy nhiên những nơi nào không đủ điều kiện tiếp tục thực hiện cách ly F1 tại cơ sở cách ly tập trung.
Về công tác điều trị bệnh nhân COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đồng ý cho Bệnh viện dã chiến số 1 tăng thêm 200 giường bệnh điều trị tầng 1; Bệnh viện Đa khoa khu vực 333, Trung tâm Y tế Krông Búk mở rộng quy mô, tăng số giường điều trị tầng 2 để đáp ứng tình hình thực tế; Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên chuẩn bị cơ sở, nhân lực sẵn sàng mở rộng quy mô, tiếp nhận thêm bệnh nhân điều trị ở tầng 3. Đồng thời, Sở Y tế xem xét phương án tăng thêm giường bệnh điều trị ở tầng 2 và hướng dẫn các bệnh viện, Trung tâm Y tế tuyến huyện hình thành khu điều trị bệnh nhân COVID-19.
Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu Sở Y tế tiếp thu các ý kiến góp ý, sớm điều chỉnh Kế hoạch hướng dẫn tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" tỉnh Đắk Lắk để ban hành thực hiện…