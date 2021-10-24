Đắk Lắk phát hiện hàng trăm F0 trong cộng đồng, số ca mắc mới cao kỷ lục

Tin y tế 24/10/2021 11:13

Theo báo cáo của Sở Y tế Đắk Lắk, số ca mắc mới trong cộng đồng vẫn đang tăng cao trong suốt 2 tuần qua với 501 ca.

Theo chia sẻ thông tin từ VTV News, Sở Y tế Đắk Lắk đã ghi nhận nhiều trường hợp F0 đã điều trị khỏi khi trở về địa phương tái dương tính hoặc do một số trường hợp ủ bệnh kéo dài. Ngay sau khi phát hiện, chính quyền địa phương đã khoanh vùng và phong tỏa theo diện hẹp. 

Đồng thời, tỉnh cũng đã lấy mẫu làm xét nghiệm nhanh cho toàn bộ các hộ gia đình tại các khu vực phong tỏa. Được biết, Đắk Lắk là một trong số những địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine thấp nhất cả nước. Tỉnh sẽ tiêm 400.000 liều vaccine cho người dân trong vòng 1 tuần tới.

truong hop f0
Đắk Lắk tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 - Ảnh: Internet 

Tại cuộc họp triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phạm Ngọc Nghị thống nhất phân loại cấp độ dịch theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ, thực hiện khoanh vùng, phong tỏa theo diện hẹp (ở đơn vị thôn, buôn, tổ dân phố); siết chặt và nâng cấp độ theo cảnh báo của ngành y tế.

Đối với vấn đề cách ly F1 tại nhà, đồng chí thống nhất giao thẩm quyền cho cấp huyện quyết định tùy theo tình hình thực tế của các địa phương. Tuy nhiên những nơi nào không đủ điều kiện tiếp tục thực hiện cách ly F1 tại cơ sở cách ly tập trung.

truong hop f0 1
chính quyền địa phương đã khoanh vùng và phong tỏa theo diện hẹp - Ảnh: Internet

Về công tác điều trị bệnh nhân COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đồng ý cho Bệnh viện dã chiến số 1 tăng thêm 200 giường bệnh điều trị tầng 1; Bệnh viện Đa khoa khu vực 333, Trung tâm Y tế Krông Búk mở rộng quy mô, tăng số giường điều trị tầng 2 để đáp ứng tình hình thực tế; Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên chuẩn bị cơ sở, nhân lực sẵn sàng mở rộng quy mô, tiếp nhận thêm bệnh nhân điều trị ở tầng 3. Đồng thời, Sở Y tế xem xét phương án tăng thêm giường bệnh điều trị ở tầng 2 và hướng dẫn các bệnh viện, Trung tâm Y tế tuyến huyện hình thành khu điều trị bệnh nhân COVID-19.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu Sở Y tế tiếp thu các ý kiến góp ý, sớm điều chỉnh Kế hoạch hướng dẫn tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" tỉnh Đắk Lắk để ban hành thực hiện…

Hà Nội xây dựng kế hoạch tiêm nhắc lại vaccine Covid-19 mũi 3 cho người dân

Hà Nội xây dựng kế hoạch tiêm nhắc lại vaccine Covid-19 mũi 3 cho người dân

Ngành y tế Hà Nội đang xây dựng kế hoạch tiêm nhắc lại mũi 3, mũi 4 cho người trên 18 tuổi và tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi.

Xem thêm
Từ khóa:   Sở Y tế Đắk Lắk trường hợp F0 tiêm vaccine

TIN MỚI NHẤT

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 50 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 3 giờ 17 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 3 giờ 47 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 4 giờ 9 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 4 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại