Chuyên gia giải đáp một số thông tin về việc tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em, lưu ý một số trường hợp có thể có tác dụng phụ phức tạp hơn

Tin y tế 28/10/2021 14:38

Vaccine Covid-19 đã được tiêm cho hơn 1.800 học sinh đợt đầu tiên của TP.HCM. Các chuyên gia sẽ giải đáp thắc mắc cho các bậc phụ huynh còn lo lắng, băn khoăn về tính hiệu quả, an toàn của vaccine.

Theo chia sẻ thông tin từ VOV, các chuyên gia dịch tễ đều khẳng định, chúng ta cần tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em để đảm bảo trẻ bớt được triệu chứng nặng của tình trạng bệnh và đặc biệt trong nhóm trẻ có bệnh nền như ung thư, thận, gan… thì vaccine sẽ góp phần làm giảm tỷ lệ tử vong đối với những trẻ này, vì đây là đối tượng nguy cơ cao. 

PGS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung Ương cho biết: "Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em cũng như quy trình tiêm cho người lớn. Cần thực hiện khám sàng lọc để xác định các trường hợp chống chỉ định. Đó là các trường hợp liên quan đến phản ứng phản vệ ở mức độ 2. Còn lại các trường hợp khác đều có thể chỉ định tiêm".

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TP.HCM triển khai theo lộ trình tiêm cho nhóm tuổi 16-17 - Ảnh: Internet

Theo báo Người lao động, với trẻ em bình thường, khỏe mạnh khi tiêm vắc xin thường sẽ an toàn. Nhưng với những trẻ mắc các bệnh nền như ung thư, mắc các bệnh lý về máu, huyết học, tim bẩm sinh, hen suyễn... có thể có tác dụng phụ phức tạp hơn do tình trạng bệnh lý nền của trẻ. Do vậy, những trẻ em có bệnh nền nên được tiêm trong các bệnh viện để được cấp cứu kịp thời nếu có tình huống nào xảy ra. Khi trẻ về nhà, gia đình nên theo dõi những dấu hiệu sức khoẻ của trẻ theo tờ hướng dẫn được phát sau tiêm để kịp thời đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất khi cần.

Ngoài ra, PGS.TS Trần Minh Điển cho rằng, trong thời gian qua các địa phương đã thành lập những đội y tế cơ sở và những đội cấp cứu lưu động nên có thể đáp ứng được trong những tình huống xảy ra những phản ứng bất lợi.

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Sau khi tiêm, phụ huynh cần theo dõi con trẻ để cấp cứu kịp thời nếu có tình huống nào xảy ra -  Ảnh: Internet

Các bác sĩ cũng khuyên các bậc cha mẹ nên đăng ký cho trẻ đi chích ngừa vắc xin phòng COVID-19. Đồng thời, phụ huynh cần biết cách chuẩn bị chu đáo cho trẻ trước tiêm, trong tiêm và theo dõi sau tiêm cẩn thận theo hướng dẫn của các nhà chuyên môn.

Hiện tại, chiến dịch tiêm chủng vaccine cho trẻ em tại Việt Nam sẽ được triển khai theo lộ trình tiêm cho nhóm tuổi 16-17 trước, sau đó hạ dần đến nhóm tuổi 12.

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