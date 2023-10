Chuyên gia giải đáp một số thông tin về việc tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em, lưu ý một số trường hợp có thể có tác dụng phụ phức tạp hơn

TP.HCM triển khai theo lộ trình tiêm cho nhóm tuổi 16-17 - Ảnh: Internet

Theo báo Người lao động, với trẻ em bình thường, khỏe mạnh khi tiêm vắc xin thường sẽ an toàn. Nhưng với những trẻ mắc các bệnh nền như ung thư, mắc các bệnh lý về máu, huyết học, tim bẩm sinh, hen suyễn... có thể có tác dụng phụ phức tạp hơn do tình trạng bệnh lý nền của trẻ. Do vậy, những trẻ em có bệnh nền nên được tiêm trong các bệnh viện để được cấp cứu kịp thời nếu có tình huống nào xảy ra. Khi trẻ về nhà, gia đình nên theo dõi những dấu hiệu sức khoẻ của trẻ theo tờ hướng dẫn được phát sau tiêm để kịp thời đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất khi cần.

Ngoài ra, PGS.TS Trần Minh Điển cho rằng, trong thời gian qua các địa phương đã thành lập những đội y tế cơ sở và những đội cấp cứu lưu động nên có thể đáp ứng được trong những tình huống xảy ra những phản ứng bất lợi.