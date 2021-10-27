2 nữ nhân viên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phát hiện dương tính SARS-CoV-2 sau lần 4 xét nghiệm

Tin y tế 27/10/2021 14:18

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ghi nhận 2 trường hợp F0 sau 4 lần xét nghiệm Covid-19. Tính tới nay, bệnh viện đã có tổng 6 F0, trong đó 5 người là nhân viên bên trong bệnh viện, người còn lại là người nhà.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Quân đội nhân dân, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ghi nhận 2 trường hợp F0 gồm: Chị P.T.C.L., cùng làm việc, tiếp xúc gần với ca bệnh đầu tiên (anh P.Đ.T.- nhân viên hành chính, được phát hiện ngày 20/10), địa chỉ tại phố Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng. Ngày 20/10, chị L. được xét nghiệm PCR lần một âm tính, ngày 25/10 xét nghiệm PCR lần 4 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

F0 thứ 2 là chị N.T.T. cùng làm việc, tiếp xúc gần với ca bệnh đầu tiên, địa chỉ tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng. Ngày 20/10, chị xét nghiệm PCR lần một âm tính, ngày 25/10 xét nghiệm PCR lần 4 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện nay, tình trạng sức khỏe của chị N và chị H: Không ho, không khó thở, sốt nhẹ, các xét nghiệm khác trong giới hạn bình thường. 

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2 nữ nhân viên của Bệnh viện 108 phát hiện dương tính SARS-CoV-2 sau lần 4 xét nghiệm - Ảnh: Internet

Trước đó, chiều 20-10, Bệnh viện TWQĐ 108 đã phát hiện một trường hợp dương tính với SARS -CoV-2 là anh P.Đ.T - nhân viên hành chính của Khoa Khám bệnh đa khoa (C1.1A), một trong 3 Khoa thuộc Trung tâm Khám bệnh đa khoa và điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện TWQĐ 108.

Tính tới nay, chuỗi lây nhiễm liên quan Bệnh viện 108 đã có tổng 6 F0, trong đó 5 người là nhân viên bên trong bệnh viện, người còn lại là người nhà. Sau khi phát hiện các trường hợp F0, bệnh viện khẩn trương truy vết, cách ly các F1 liên quan tới các F0 trên và tổ chức xét nghiệm PCR đều cho kết quả âm tính. 

Bệnh viện tổ chức phong tỏa, phun khử khuẩn toàn bộ khu vực nơi làm việc và di chuyển các cá nhân đến nơi theo dõi và điều trị riêng Covid-19. Đồng thời, bệnh viện ngay lập tức có công văn gửi Cục Quân y, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội (CDC Hà Nội) và địa phương báo cáo về ca bệnh, để phong tỏa, cách ly, truy vết tại nơi cư trú.

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Bệnh viện 108 đã có tổng 6 F0, trong đó 5 người là nhân viên bên trong bệnh viện - Ảnh: Internet

Sau khi đã phong tỏa nơi làm việc của trường hợp F0, bệnh viện đã lấy mẫu xét nghiệm PCR toàn bộ nhân viên, người bệnh nội trú và người nhà người bệnh. Từ ngày 23/10 đến nay, bệnh viện đã lấy 5.131 mẫu xét nghiệm, kết quả tất cả đều âm tính với SARS-CoV-2.

Ngoài khu vực phong tỏa, các khu vực khác của Trung tâm Khám bệnh Đa khoa và điều trị theo yêu cầu hoạt động khám chữa bệnh được triển khai bình thường và đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch.

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Từ khóa:   trường hợp F0 dương tính SARS-CoV-2 dịch Covid 19

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