Với 70,000 USD không còn lo chân ngắn , kỹ thuật kéo xương mới nhất thế giới

Tin y tế 31/10/2021 13:17

Phẫu thuật thẩm mỹ tăng chiều cao với mức chi phí thường tốn ít nhất 70.000 USD. Khả năng có thể tăng thêm chiều cao rơi vào khoảng 7-10 cm. Một số khách hàng có thể yêu cầu tăng đến 20 cm, khi đó đòi hỏi bác sĩ can thiệp phức tạp hơn phẫu thuật thông thường.

Tiến sĩ Michael Asayag hiện đang là bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình, cũng là người điều hành Trung tâm Quốc tế về kéo dài chân tay ở Baltimore, bang Maryland. Công việc của vị bác sĩ này là làm cho mọi người cao hơn. Ông là một trong số ít bác sĩ trên thế giới có thể làm được điều này.

Trong những tháng phải hạn chế vì đại dịch, vị bác sĩ này đã chứng kiến khối lượng công việc tăng vọt bởi nhiều người từng nghĩ họ sẽ mắc kẹt mãi ở một chiều cao nhất định, nhưng giờ lại nhận ra mọi thứ có thể thay đổi. Theo chia sẻ của Michael Asayag, khách hàng nam thấp nhất của Michael Asayag, đã tăng 12,7 cm từ chiều cao ban đầu 1m55, trong khi con số này ở nữ bệnh nhân thấp nhất từ 1m38 lên 1m53.

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Yao Ming (thứ hai bên trái) là một cựu cầu thủ NBA. Ngày càng có nhiều người chuyển sang phẫu thuật kéo dài chi để tăng thêm vài centimet chiều cao - Ảnh: Shutterstock

Ban đầu, việc phẫu thuật vốn dành cho những người lùn bẩm sinh, nhưng hiện nay ngày càng phổ biến với số đông vì mục đích thẩm mỹ. Michael Asayag cho biết: "Nhu cầu tăng chiều cao của mọi người đang thay đổi rất nhiều. 80% người có nhu cầu là nam giới. Họ có chiều cao trung bình chưa đến 1m6, và hy vọng cao thêm vài cm".

Ngoài ra việc kéo dài chân không chỉ là lý do ngoại hình, mà phần lớn do tinh thần. Bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình cũng nói thêm: "Ngay cả khi chỉ cao thêm 2-3 cm, cuộc đời nhiều người hoàn toàn thay đổi. Họ không còn bị ám ảnh bởi chiều cao quá khiêm tốn của mình và bắt đầu lại với cuộc sống mới".

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Michael Assayag với một bệnh nhân trước và sau khi phẫu thuật kéo dài chi. Anh ấy là một trong số ít bác sĩ trên thế giới có thể làm cho mọi người cao hơn - Ảnh: SCMP

Thủ tục kéo dài chi bao gồm phẫu thuật kéo dài chân bao gồm đưa một thiết bị vào bên trong xương, được kích hoạt bằng bộ điều khiển từ xa. Chúng có tác dụng kéo dài xương với tốc độ chậm rãi, vài mm mỗi ngày. Mức tăng thường rơi vào khoảng 7-10 cm. Một số khách hàng có thể yêu cầu tăng đến 20 cm, khi đó đòi hỏi bác sĩ can thiệp phức tạp hơn phẫu thuật thông thường. Chi phí cho dịch vụ này tốn ít nhất 70.000 USD.

Đối với người khá giả, số tiền trên chỉ là một khoản nhỏ để có sự tự tin về vóc dáng. Thực tế, các nghiên cứu đã chỉ ra sự liên quan giữa chiều cao và mức độ hạnh phúc. Cụ thể, nghiên cứu năm 2019 kết hợp giữa Đại học Toronto (Canada) và Đại học Notre Dame (Indiana, Mỹ) kết luận rằng những người có chiều cao nổi trội thường kiếm được nhiều tiền hơn và dễ được chú ý hơn trên các ứng dụng hẹn hò. Đàn ông càng lùn thì càng kiếm được ít tiền, còn chiều cao của phụ nữ khiến thu nhập cao hơn khoảng 1%.

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Bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình, Tiến sĩ Michael Assayag hiện đang điều hành Trung tâm Quốc tế về Kéo dài Chân tay ở Baltimore thuộc bang Maryland, Hoa Kỳ - Ảnh: SCMP

Theo bác sĩ Michael Assayag, dù cao ráo là điều ai cũng mong muốn, nhưng ông vẫn luôn khuyên bệnh nhân đưa ra những kỳ vọng thực tế hơn. Ông cho biết: "Nếu có người tìm đến tôi và nói rằng 1m50 là quá lùn, tôi sẽ nghe họ giải thích vì sao như vậy để hiểu lý do đó có hợp lý không. Nếu kỳ vọng của khách hàng là cao như cầu thủ bóng rổ, tôi cần giải thích lại cho họ, đó là điều không thể".

 

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