Bắc Ninh 'thần tốc' truy vết sau khi phát hiện 104 ca mắc Covid-19, có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng

Vào ngày 31/10, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận thêm 105 ca mắc mới Covid-19, trong đó 104 ca có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng.

Theo chia sẻ thông tin từ Người lao động, vào ngày 31/10, toàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận thêm 105 trường hợp F0, trong đó có 104 ca có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng. Tính đến 18 giờ ngày 31-10, toàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 2.171 ca mắc Covid-19.

Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện có 96/126 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 1, tương đương với màu xanh (nguy cơ thấp - bình thường mới); 28 xã, phường ở cấp độ 2 tương đương với màu vàng (nguy cơ trung bình). Riêng xã Đông Tiến, huyện Yên Phong ở cấp độ 3, tương đương màu cam (nguy cơ cao); thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ ở cấp độ 4, tương đương với màu đỏ (nguy cơ rất cao).

Toàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận thêm 105 ca mắc mới Covid-19 - Ảnh: Người lao động

Sau khi phát hiện các trườn hợp F0, địa phương ngay lạp tức khoanh vùng, cách ly, thần tốc truy vết, lập danh sách các trường hợp liên quan đến các ca bệnh COVID-19 để triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách nhằm kiểm soát dịch bệnh.

Tại tỉnh Bắc Giang, trong ngày 31-10, tỉnh này phát sinh 19 ca mắc Covid-19, trong đó có 18 ca F0 trong doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Quang Châu (3 ca là F1 đã được cách ly trước đó), 1 ca F0 ở huyện Yên Dũng có yếu tố dịch tễ là công nhân Công ty SL Vina thuộc khu Công nghiệp Quế Võ I (Bắc Ninh), hàng ngày đi về từ huyện Quế Võ, đã tiêm 1 mũi vắc-xin Vero Cell.

Địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền hơn về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch - Ảnh: Internet

Ngoài ra, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền hơn về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch để người dân hiểu rõ, không hoang mang lo lắng, tin tưởng và chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, vì sức khỏe của chính mình, gia đình và cộng đồng.

Một địa phương cho học sinh nghỉ học khẩn cấp sau khi phát hiện 4 F0 và hàng trăm F1, F2 là học sinh, giáo viên Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị thông báo khẩn từ ngày mai 1/11/2021, học sinh các cấp trên địa bàn TP. Đông Hà chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến để phòng tránh dịch Covid-19.

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