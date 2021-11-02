Xuất hiện nhiều trường hợp F0, hai địa phương chỉ đạo 'hoả tốc' dừng tổ chức các lớp học trực tiếp

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau và Thừa Thiên - Huế đã ký văn bản về việc đề nghị tạm dừng tổ chức dạy và học trên lớp, sau khi xuất hiện nhiều trường hợp F0 trong cộng đồng.

Theo chia sẻ thông tin từ Tổ Quốc, tính tới thời điểm này, 2 địa phương buộc phải cho học sinh nghỉ học và chuyển sang hình thức học online, cụ thể:

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, địa phương ghi nhận nhiều ca mắc mới trong cộng đồng. Do đó, nhiều tỉnh thành đã phải ra văn bản hỏa tốc cho học sinh tạm dừng đến trường, chuyển sang hình thức học trực tuyến bắt đầu từ 1/11.

Sau khi ghi nhận nhiều ca mắc mới trong cộng đồng, địa phương buộc phải cho học sinh nghỉ học - Ảnh: Internet

Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau đã ký văn bản về việc đề nghị tạm dừng tổ chức dạy và học trên lớp, sau khi xuất hiện ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng tăng. Cụ thể, sau khi phát hiện nhiều ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau quyết định tạm dừng tổ chức dạy và học trực tiếp đối với 16 trường trên địa bàn H.Thới Bình và H.Đầm Dơi. Cụ thể là 7 trường tiểu học tiếp tục nghỉ, 9 trường THCS chuyển sang dạy và học trực tuyến theo kế hoạch.

Trước đó, Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau có văn bản thống nhất cho 16 trường trên tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp trên lớp trong tuần 9, tuy nhiên kế hoạch này đã phải hoãn lại chỉ sau 1 tuần Cà Mau cho học sinh đến trường.

Hai địa phương quyết định cho học sinh học trực tuyến tại nhà - Ảnh: Internet

Tại Thừa Thiên - Huế, học sinh 3 trường THPT và 45 trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Quảng Điền cũng tạm dừng đến trường học tập trung từ 1/11.

Thay vào đó, học sinh sẽ học qua hình thức trực tuyến. Quyết định này được đưa ra sau khi địa phương này ghi nhận 32 ca mắc Covid-19, trong đó có một số trường hợp là học sinh đang theo học các trường. Việc cho toàn bộ học sinh trong toàn huyện học trực tuyến sẽ giúp địa phương giám sát, tổ chức tầm soát được tốt hơn. Bởi phần lớn giáo viên của huyện đã được xác định là trường hợp F2, nhiều ca cộng đồng không truy được nguồn lây.

Liên quan đến 1 trường hợp F0, 287 học sinh và giáo viên ở Ninh Thuận phải đi cách ly tập trung Trong vòng hai ngày 30 và 31/10, trên địa bàn xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) đã có 287 học sinh và giáo viên phải đi cách ly tập trung vì có liên quan đến học sinh dương tính với Covid-19.

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