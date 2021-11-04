Phát hiện trường hợp F0 trong cộng đồng, Điện Biên chỉ đạo 'hoả tốc' cho hơn 10.000 học sinh dừng học trực tiếp

Tin y tế 04/11/2021 10:57

Phòng GD&ĐT huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã quyết định cho hơn 10.000 học sinh các cấp ở 8 xã trên địa bàn dừng học trực tiếp để tập trung phòng, chống dịch Covid-19.

Theo chia sẻ thông tin từ VOV, tỉnh Điện Biên đã phát hiện gần 30 trường hợp dương tính với Covid-19 mới. Vậy nên, Phòng GD&ĐT huyện Điện Biên đã chỉ đạo cho hơn 10.300 học sinh các cấp ở 8 xã trên địa bàn dừng học trực tiếp để tập trung phòng, chống dịch Covid-19.

8 xã cho học sinh dừng học trực tiếp bao gồm: Mường Lói, Phu Luông, Mường Nhà, Na Tông, Núa Ngam, Hẹ Muông, Pom Lót, Noong Hẹt có tổng cộng 27 đơn vị trường từ cấp mầm non đến Trung học phổ thông; tổng số học sinh cả 4 cấp là hơn 10.300 em. Trong số học sinh này, có 7 em học sinh mầm non, tiểu học và 2 học sinh Trung học phổ thông (ở 2 xã Na Tông, Mường Nhà và Trường THPT huyện Điện Biên) đã được xác định dương tính với SARS-CoV-2.

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tỉnh Điện Biên đã phát hiện gần 30 ca mắc mới - Ảnh: VOV

Liên quan 7 F0 là học sinh mầm non và tiểu học, đến nay, lực lượng chức năng đã truy vết được hơn 220 F1; Còn 2 F0 là học sinh Trường THPT huyện Điện Biên đã xác định có 63 F1, gồm 21 giáo viên và 42 học sinh. Hiện, các học sinh, giáo viên là F1 đã được đưa vào các khu cách ly tập trung ở các xã Na Tông, Mường Nhà và Pom Lót.

Phòng GD&ĐT huyện Điện Biên đã chỉ đạo Ban giám hiệu 25 trường trong 8 xã, phải chuyển sang hình thức dạy trực tuyến bảo đảm chương trình, thời lượng học tập cho học sinh theo đúng phương châm "ở nhà nhưng không dừng học".

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Các học sinh, giáo viên là F1 đã được đưa vào các khu cách ly tập trung ở các xã Na Tông, Mường Nhà và Pom Lót - Ảnh: Internet

Đối với những học sinh hoàn cảnh khó khăn, nhà ở các bản không có điện, không có internet thì Ban giám hiệu các trường chủ động giao giáo viên phát phiếu, giao bài, hướng dẫn học sinh tự học.

Riêng cấp học mầm non không tổ chức dạy học trực tuyến thì giáo viên liên hệ, phối hợp với gia đình hướng dẫn phụ huynh chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhà. Với các cháu nhỏ ở lứa tuổi mầm non đang cách ly tại xã Na Tông, Mường Nhà, chính quyền huyện Điện Biên cũng yêu cầu trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch các xã phải bố trí bố hoặc mẹ ở cùng để hỗ trợ thầy, cô giáo chăm sóc các cháu trong suốt thời gian cách ly theo quy định.

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