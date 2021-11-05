Một xã ở Điện Biên nâng cấp độ dịch lên 'vùng đỏ' sau khi phát hiện hàng loạt ca mắc COVID-19 mới

Mới đây, tỉnh Điện Biên ghi nhận nhiều trường hợp F0, nhiều nhất là xã Na Tông 43 ca, sau đó đến Mường Nhà 9 ca, Pom Lót 6 ca. Đồng thời, các xã mới ghi nhận trường hợp mắc mới gồm Na Ư, Sam Mứn, Noong Hẹt, Hẹ Muông, mỗi xã 1 - 2 ca.

Theo thông tin chia sẻ từ VOV, các ca mắc mới này đều có mối liên quan đến các bệnh nhân Covid-19 đã ghi nhận trước đó tại các ổ dịch xã Na Tông, Mường Nhà và Pom Lót (huyện Điện Biên). Đồng thời, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Điện Biên cho biết, do đến nay địa phương vẫn chưa xác định được nguồn lây của ca bệnh đầu tiên, nên dịch bệnh sẽ còn diễn biến phức tạp, khả năng sẽ còn ghi nhận nhiều ca mắc mới.

Vì vậy, toàn bộ xã Na Tông - địa phương ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên trong đợt này và cũng là địa bàn đang có nhiều người mắc nhất đã được nâng cấp độ dịch lên cấp 4 (vùng đỏ) theo quy định tại Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Trong 5 ngày qua, Điện Biên đã ghi nhận hơn 60 ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng - Ảnh: VOV

Tính tới thời điểm hiẹn tại, Điện Biên đã thiết lập 8 khu cách ly tập trung tại 8 trường học trên địa bàn huyện Điện Biên, với khả năng thu dung 950 người; Các bệnh nhân F0 đang được điều trị tích cực tại Trung tâm Y tế huyện Điện Biên và phòng khám Đa khoa khu vực Mường Nhà, huyện Điện Biên.

Bí thư Điện Biên - Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo khẩn trương kiểm điểm các cá nhân, tập thể lơ là để xảy ra lây lan dịch bệnh - Ảnh: Lao động

Chia sẻ thông tin từ Lao động, trước tình hình dịch ngày càng diễn biến phức tạp, Ban chỉ đạo tại cuộc họp khẩn chiều 4/11, ngoài yêu cầu huyện Điện Biên thần tốc kiểm soát chặt chẽ các ổ dịch, đảm bảo cơ sở vật chất, con người để làm tốt công tác phòng, chống dịch, ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cũng yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh, kịp thời ngăn chặn, không để dịch lây lan trên diện rộng.

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