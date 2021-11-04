Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết số ca mắc mới bắt đầu tăng trở lại trong thời gian gần đây.

Theo chia sẻ thông tin của Người lao động, về trường hợp F0 khi mắc bệnh khó liên lạc với y tế địa phương, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM - bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết sở này đã ban hành quy trình xử lý F0 tại nhà, trong đó tất cả các trường hợp phát hiện F0 sẽ liên hệ trạm y tế và trung tâm y tế quận, huyện, TP Thủ Đức để được theo dõi và cấp thuốc. Đối với một số người tự test nhanh tại nhà dương tính cũng liên hệ với trung tâm y tế địa phương để được hỗ trợ, chăm sóc. Bác sĩ Châu nhấn mạnh: "Về thông tin F0 khó liên lạc, sở sẽ làm rõ để nhắc nhở cụ thể những trường hợp này".

Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM - bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Ảnh: Người lao động Thông tin về số ca nhập viện hiện nay tăng, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết trước đó, Thành phố đã có kịch bản ứng phó với từng cấp độ khác nhau. Hiện TP đang ở cấp độ 2, tuy nhiên, về số ca mắc mới TP vẫn ở cấp độ 3. Đồng thời, khi lý giải về số ca F0 tăng, bác sĩ Châu cho biết theo số liệu từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC), sở nhận thấy trong 1-2 tuần vừa qua, số ca mắc mới tăng trở lại, số ca mắc này tăng sẽ kéo theo số ca nhập viện tại tầng 2 tăng nhẹ. Bác sĩ Châu cũng nhấn mạnh nếu chúng ta không kiểm soát tốt thì số ca mắc mới sẽ tăng nhiều hơn. Nguyên nhân có thể là do sau giãn cách, nguy cơ tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Bên cạnh đó, dù độ phủ vắc-xin ngừa Covid-19 tại TP HCM cao nhưng hiện có nhiều người từ các tỉnh về Thành phố làm việc chưa được tiêm vắc-xin nên cần cảnh giác bởi số ca mắc mới tăng sẽ kéo theo bệnh nặng tăng cao.

Dù đã được tiêm vắc-xin thì TP.HCM vẫn có nguy cơ dịch bệnh vẫn xảy ra - Ảnh: Internet Đồng thời, bác sĩ Châu cũng cho biết có 86% trường hợp là F0 đã tiêm 1 hoặc 2 mũi vắc-xin nhập viện tại tầng 2. Tuy nhiên, đa số các trường hợp này triệu chứng nhẹ không cần hồi sức. Bác sĩ cũng đưa ra khuyến cáo rằng: "Dù đã được tiêm vắc-xin thì nguy cơ dịch bệnh vẫn xảy ra". Ngoài ra, Bộ Y tế cũng liên tục khuyến cáo người dân thực hiện 5K để hạn chế tối đa khả năng lây lan của virus. Mỗi người dân cùng nâng cao ý chí quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, bằng cách tuân thủ các biện pháp an toàn chống dịch và chủ động tiêm vaccine khi đến lượt của mình.

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