Sáng ngày 5/11, các tỉnh miền Tây ghi nhận gần 1.000 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

Theo chia sẻ thông tin từ Dân trí, vào ngày 5/11, các tỉnh miền Tây báo cáo ghi nhận gần 1.000 trường hợp dương tính với Covid-19 . Trong đó, nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng khiến công tác phòng chống dịch bệnh tại các địa phương trong khu vực càng thêm khó khăn.

Trong số ca mắc mới, 106 ca trong khu cách ly, số cách ly tại nhà 64 và 144 ca cộng đồng. Trong ngày có 29 ca mắc Covid-19 được điều trị khỏi, nâng tổng số ca điều trị khỏi lên 6.294 người. Cùng ngày có 2 ca tử vong, nâng tổng số lên 113 ca.

Theo Sở Y tế TP Cần Thơ, trong ngày 4/11, thành phố ghi nhận 314 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới. Số ca mắc Covid-19 ở Cần Thơ từ ngày 8/7 đến nay là 8.815 ca.

Tính hết ngày 4/11, Bạc Liêu ghi nhận 250 ca có kết quả RT-PCR khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có đến 153 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng. Toàn tỉnh Bạc Liêu hiện có tổng cộng 4.480 ca mắc Covid-19, đã điều trị thành công 1.235 trường hợp, hiện còn 3.210 người mắc Covid-19 đang được điều trị. Số trường hợp tử vong 35 ca.

Các tỉnh miền Tây ghi nhận gần cả ngàn F0 cộng đồng - Ảnh: Dân trí

Cùng ngày, Kiên Giang phát hiện 477 F0 trong đó có 94 ca cộng đồng, 138 ca trong khu cách ly, 245 ca trong khu phong tỏa. Tính từ ngày 21/6 đến ngày 4/11 Kiên Giang ghi nhận tổng cộng lên 11239 ca. Hiện đã điều trị khỏi 8286 ca và 26 ca tử vong.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 An Giang, trong ngày địa phương này ghi nhận 413 trường hợp. Tổng số trường hợp mắc Covid-19 từ ngày 15/4 đến nay là 12.616 trường hợp (có 19 trường hợp tái dương tính). Trong đó có hằng trăm ca cộng đồng. Cụ thể: TP Châu Đốc (60 trường hợp), huyện Tịnh Biên (45 trường hợp), TP. Long Xuyên (23 trường hợp), thị xã Tân Châu 11… .

Theo thông tin từ Sở Y tế Sóc Trăng, ngày 4/11, tỉnh ghi nhận có 238 trường hợp mắc mới Covid-19. Trong đó, 121 trường hợp phát hiện qua sàng lọc tại cộng đồng, 112 trường hợp là F1 chuyển thành F0, 5 trường hợp về từ vùng dịch, tất cả đã được quản lý trước đó... Số ca mắc cộng dồn đến hết ngày 4/11 là 6.409 trường hợp. Số ca khỏi bệnh trong ngày là 103 nâng tổng số đã điều trị lành lên 4029. Trong ngày có 3 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 52.

Cùng ngày, tỉnh Tiền Giang ghi nhận 263 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 47 ca trong cộng đồng, 208 ca trong khu cách ly và 8 ca trong khu phong tỏa. Đến nay toàn tỉnh Tiền Giang đã ghi nhận tổng số 17.479 ca mắc Covid-19, trong số này có 14.907 ca được điều trị khỏi, 410 ca tử vong.

Học sinh Vĩnh Long đang tiêm Vaccine phòng Covid-19 - Ảnh: Dân trí

Ngày 3/11 Cà Mau ghi nhận 162 ca mắc Covid-19 nâng tổng số lên 2.397 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Cùng ngày, có 83 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 được điều trị khỏi ra viện; tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi ra viện trong đợt dịch thứ 4 đến nay là 1.410 người.

Ngày 4/11, tỉnh Đồng Tháp ghi nhận 98 ca mắc mới, gồm 24 ca về từ vùng dịch, 18 ca trong các cơ sở cách ly y tế, 30 ca trong các khu vực phong tỏa, 26 ca trong cộng đồng. Đến nay tất cả các huyện, TP trong tỉnh đều ghi nhận ca mắc cộng đồng.

Tổng số ca mắc Covid-19 ghi nhận tại Đồng Tháp đến nay là 10.192 ca, đã điều trị khỏi 9.166 ca và có 223 ca tử vong.

Tỉnh Trà Vinh trong ngày ghi nhận 91 ca mắc mới, gồm 46 ca cộng đồng, 18 ca trong khu cách ly, 17 ca là người ngoài tỉnh về, 5 ca trong khu phong tỏa và 5 ca tại cơ sở y tế. Đến nay, Trà Vinh đã ghi nhận 3.160 ca mắc, trong đó điều trị khỏi 1.975 trường hợp, có 25 trường hợp tử vong.

Miền Tây tăng cường kiểm tra người từ vùng dịch về tỉnh - Ảnh: Internet

Trong ngày, tỉnh Vĩnh Long ghi nhận 75 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Trong số này, có 34 người qua xét nghiệm sàng lọc tại Khóm 3, Phường 4, TP Vĩnh Long, 27 người qua xét nghiệm sàng lọc tại khu phong tỏa ấp Phú Ninh và ấp Phú Trường, xã Song Phú, huyện Tam Bình và 14 người sàng lọc tại các trung tâm y tế. Từ ngày 9/7 đến nay, Vĩnh Long có 2.819 ca nhiễm, trong đó điều trị khỏi 2.497 ca.

Trong ngày 4/11 tỉnh Bến Tre ghi nhận 56 ca mắc mới, trong đó có 36 ca trong cộng đồng, 20 ca trong khu cách ly. Đến nay, toàn tỉnh là 2.601 người nhiễm Covid-19, trong đó 2.085 ca ra viện, 52 ca tử vong và.

Theo Sở Y tế tỉnh Hậu Giang, ngày 4/11, địa phương này ghi nhận 47 ca mắc Covid-19 mới. Trong đó, có 23 ca cộng đồng mới liên quan các ổ dịch ở huyện Châu Thành A, 11 trường ca cộng đồng mới ghi nhận tại xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành có dịch tễ liên quan đến ổ dịch tại thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A. Đến nay, Hậu Giang phát hiện 1.615 ca Covid-19, điều trị khỏi 1.016 ca, hiện đang cách ly điều trị 594 ca.