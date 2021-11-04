Các tỉnh miền Tây 'căng thẳng' vì số ca mắc Covid-19 tăng, TP.HCM cử 3 đội 'chi viện' hỗ trợ điều trị

Bên cạnh đó, tỉnh Tiền Giang ghi nhận 207 ca mắc Covid-19 mới trong ngày 3/11.Toàn tỉnh đã có tổng cộng 17.216 F0. Trước tình hình dịch đầy căng thẳng tại miền Tây, TP.HCM đã cử luân phiên 3 đội công tác đến các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, An Giang, hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng.

Theo thông tin chia sẻ từ Vietnamnet, vào sáng ngày 4/11, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Bạc Liêu ghi nhận 250 F0 mới. Trongđó, có 153 trường hợp tại cộng đồng, TP Bạc Liêu có 91 ca, huyện Đông Hải 31 ca, thị xã Giá Rai 18 ca. Số ca nhiễm tích lũy đến nay là 4.480 ca, hiện đang điều trị cho 3.210 bệnh nhân Covid-19 .

TS Vĩnh Châu cho biết, bên cạnh việc hỗ trợ trực tiếp, các bệnh viện tuyến cuối tại TP.HCM vẫn thường xuyên hội chẩn trực tuyến nhiều ca Covid-19 nặng ở các tỉnh, tổ chức chia sẻ kinh nghiệm thu dung điều trị, cách ly F0 tại nhà.

Đặc biệt, kinh nghiệm thiết lập và hoạt động của mô hình bệnh viện dã chiến 3 tầng cũng đã được chia sẻ đến các tỉnh bạn. Sở Y tế TP.HCM kỳ vọng, giải pháp trên có thể hỗ trợ được các tỉnh chống dịch, giảm các ca Covid-19 nặng, đồng thời giảm các ca nặng phải chuyển về TP.HCM. Hiện nay, ngoài hỗ trợ chuyên môn và nhân lực, TP cũng đang hỗ trợ các mẫu test nhanh kháng nguyên và vắc xin Covid-19 cho các tỉnh thành.

Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM - Ảnh: Vietnamnet

Đồng thời, xuất kho dự trữ của Bộ Y tế để hỗ trợ các trang thiết bị, vật tư y tế cho tỉnh Bạc Liêu nhằm đáp ứng nhanh nhất có thể cho công tác phòng chống dịch tại địa phương. Trong đó, 2 máy xét nghiệm PCR cùng các chuyên gia của bệnh viện đã tăng cường ngay trong ngày 2/11.

Trước diễn tiến dịch hiện tại, các chuyên gia Hồi sức cấp cứu, Kiểm soát nhiễm khuẩn … của Bệnh viện Chợ Rẫy vẫn tiếp tục ở lại Bạc Liêu, hỗ trợ khảo sát, lắp đặt hệ thống oxy lỏng; thiết lập các tầng điều trị và tạo mối liên hệ giữa các tầng điều trị; xây dựng quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn; nâng cao năng lực xét nghiệm; chuẩn bị nguồn máu phục vụ công tác điều trị bệnh nhân Covid-19.