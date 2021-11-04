Các tỉnh miền Tây 'căng thẳng' vì số ca mắc Covid-19 tăng, TP.HCM cử 3 đội 'chi viện' hỗ trợ điều trị

Tin y tế 04/11/2021 20:39

Chiều ngày 4/11, TP.HCM đã cử luân phiên 3 đội công tác đến các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, An Giang, hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng.

Theo thông tin chia sẻ từ Vietnamnet, vào sáng ngày 4/11, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Bạc Liêu ghi nhận 250 F0 mới. Trongđó, có 153 trường hợp tại cộng đồng, TP Bạc Liêu có 91 ca, huyện Đông Hải 31 ca, thị xã Giá Rai 18 ca. Số ca nhiễm tích lũy đến nay là 4.480 ca, hiện đang điều trị cho 3.210 bệnh nhân Covid-19.

Bên cạnh đó, tỉnh Tiền Giang ghi nhận 207 ca mắc Covid-19 mới trong ngày 3/11.Toàn tỉnh đã có tổng cộng 17.216 F0. Trước tình hình dịch đầy căng thẳng tại miền Tây, TP.HCM đã cử luân phiên 3 đội công tác đến các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, An Giang, hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng.

Covid 19
Đoàn y bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương chi viện tỉnh Bạc Liêu ngày 2/11 - Ảnh: Vietnamnet

Cụ thể, đoàn Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM hỗ trợ tỉnh Sóc Trăng, Bệnh viện Trưng Vương hỗ trợ tỉnh An Giang. Mới đây nhất, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã xuất quân chi viện tỉnh Bạc Liêu.

TS Vĩnh Châu cho biết, bên cạnh việc hỗ trợ trực tiếp, các bệnh viện tuyến cuối tại TP.HCM vẫn thường xuyên hội chẩn trực tuyến nhiều ca Covid-19 nặng ở các tỉnh, tổ chức chia sẻ kinh nghiệm thu dung điều trị, cách ly F0 tại nhà.

Đặc biệt, kinh nghiệm thiết lập và hoạt động của mô hình bệnh viện dã chiến 3 tầng cũng đã được chia sẻ đến các tỉnh bạn. Sở Y tế TP.HCM kỳ vọng, giải pháp trên có thể hỗ trợ được các tỉnh chống dịch, giảm các ca Covid-19 nặng, đồng thời giảm các ca nặng phải chuyển về TP.HCM. Hiện nay, ngoài hỗ trợ chuyên môn và nhân lực, TP cũng đang hỗ trợ các mẫu test nhanh kháng nguyên và vắc xin Covid-19 cho các tỉnh thành. 

Covid 19 1
Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM - Ảnh: Vietnamnet

 

Đồng thời, xuất kho dự trữ của Bộ Y tế để hỗ trợ các trang thiết bị, vật tư y tế cho tỉnh Bạc Liêu nhằm đáp ứng nhanh nhất có thể cho công tác phòng chống dịch tại địa phương. Trong đó, 2 máy xét nghiệm PCR cùng các chuyên gia của bệnh viện đã tăng cường ngay trong ngày 2/11.

Trước diễn tiến dịch hiện tại, các chuyên gia Hồi sức cấp cứu, Kiểm soát nhiễm khuẩn … của Bệnh viện Chợ Rẫy vẫn tiếp tục ở lại Bạc Liêu, hỗ trợ khảo sát, lắp đặt hệ thống oxy lỏng; thiết lập các tầng điều trị và tạo mối liên hệ giữa các tầng điều trị; xây dựng quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn; nâng cao năng lực xét nghiệm; chuẩn bị nguồn máu phục vụ công tác điều trị bệnh nhân Covid-19.

TP.HCM xuất hiện thêm nhiều trường hợp dương tính với Covid-19, số ca mắc đã vượt qua số người khỏi bệnh

TP.HCM xuất hiện thêm nhiều trường hợp dương tính với Covid-19, số ca mắc đã vượt qua số người khỏi bệnh

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM chiều ngày 4/11 cho biết, trung bình mỗi ngày trên địa bàn thành phố ghi nhận từ 1.000 đến 1.400 ca mới mắc COVID-19.

Xem thêm
Từ khóa:   đoàn y tế hỗ trợ TP.HCM chống dịch covid-19 bệnh nhân Covid-19

TIN MỚI NHẤT

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 21 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 51 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 1 giờ 31 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 1 giờ 51 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại