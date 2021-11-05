Những lợi ích sức khoẻ vô cùng tuyệt vời từ tôm mà chúng ta thường bỏ lỡ

Sức khỏe 05/11/2021 09:34

Bạn đã sẵn sàng để tìm hiểu tất cả những lợi ích tuyệt vời của tôm chưa? Các chuyên gia dinh dưỡng sẽ đi sâu vào tất cả mọi thứ về loài giáp xác này.

Tôm là một trong những loại hải sản phổ biến nhất hiện nay. Chúng có thể chế biến thành nhiều món ăn đa dạng, từ món tôm rang cho đến món tôm và đồ nướng. Và điều khiến việc tìm hiểu món tôm càng thú vị hơn: tất cả những lợi ích mà tôm có lợi cho sức khỏe mà loại hải sản này có thể mang lại.

Tôm cung cấp protein

Tôm hùm có hàm lượng protein cao. Nó cũng giàu tất cả các axit amin thiết yếu - các khối cấu tạo của protein. Điều này có nghĩa là chất lượng protein mà tôm hùm cung cấp có thể tương đương hoặc tốt hơn so với sữa, thịt đỏ hoặc đậu nành.

Ngoài ra, protein trong tôm có thể giúp bạn no lâu hơn. Vậy nên, điều này rất quan trọng để quản lý cân nặng và cung cấp năng lượng cho việc rèn luyện cơ thể.

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Tôm cung cấp nguồn khoáng chất có lợi

Nhiều lợi ích đối với sức khỏe của tôm là do các chất dinh dưỡng mà nó có.

Chuyên gia dinh dưỡng Lisa Andrews cho biết: "Tôm là một loại hải sản đa năng, ít calo, cung cấp i-ốt, phốt pho, kẽm và magiê. Những khoáng chất này quan trọng vì nhiều lý do". Điển hình như là kẽm có lợi cho khả năng miễn dịch và magie có ích cho mọi thứ, từ sức khỏe của xương đến huyết áp.

Tôm chống bệnh tim mạch

Tôm còn cung cấp axit eicosapentaenoic chống viêm (EPA) và axit docosahexaenoic (DHA), cả hai đều là axit béo omega-3. Theo nghiên cứu trên Mayo Clinic Proceedings, tăng lượng omega-3 của bạn có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim .

Các tác giả nghiên cứu cho biết ăn tôm có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn so với những người không ăn tôm.

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Tôm chống có thể tăng cường sức khoẻ thần kinh

Một trong những lợi ích hàng đầu của tôm? Hải sản tự hào có astaxanthin, một chất chống oxy hóa có thể giúp bảo vệ khỏi tác hại của các gốc tự do.

Chuyên gia dinh dưỡng Anya Rosen ở New York cho biết: “Điều này có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và thoái hóa thần kinh, chẳng hạn như Alzheimer và Parkinson

Đồng thời, các chuyên gia cũng chia sẻ: "Các đặc tính chống viêm của astaxanthin cũng đã được chứng minh là có thể giúp điều trị bệnh tiểu đường, đường tiêu hóa, thận và các bệnh về da và mắt". Đó là rất nhiều tiềm năng chống lại bệnh tật tất cả trong một thực phẩm.

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Tôm có tác dụng hữu ích cho thai kỳ

Ăn hải sản khi mang thai có thể đặc biệt có lợi cho thai nhi. Andrews cho biết: “Hải sản đã được chứng minh là có lợi trong thai kỳ đối với sự phát triển nhận thức thần kinh của trẻ sơ sinh".

Đồng thời, tôm cũng nằm trong danh mục “những lựa chọn tốt nhất” đối với phụ nữ đang chuẩn bị mang thai, đang mang thai hoặc đang cho con bú, cũng như trẻ nhỏ.

Tôm tốt cho bệnh tuyến giáp

Một lợi ích đáng ngạc nhiên nữa mà tôm mang lại: “Đó là một thực phẩm lành mạnh cho những người bị bệnh tuyến giáp , vì nó cung cấp iốt và selen, hai khoáng chất cần thiết cho chức năng bình thường của tuyến giáp”.

Cả iốt và selen đều là những khoáng chất thiết yếu bởi vì chúng cần thiết cho sự phát triển và chức năng tối ưu của cơ thể.

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