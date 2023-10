Những lợi ích từ nước ép dứa mà bạn nên biết

Ngoài ra, dứa rất giàu vitamin C, mangan, đồng và vitamin B6. Tất cả những thứ này đều đóng một vai trò trong việc chữa lành vết thương và hỗ trợ một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Bên cạnh đó, nó rất giàu chất chống oxy hóa và bromelain, một nhóm các enzym có thể giúp giảm viêm.

Chuyên gia dinh dưỡng Mary Ellen Phipps, tác giả cuốn sách The Easy Diabetes Cookbook, cho biết: "Nó có vị giống như dứa, mặc dù ngọt hơn một chút với một chút cam quýt". Đồng thời, nước ép dứa không chỉ siêu ngon mà còn có nhiều lợi ích dinh dưỡng.

Lượng calo: 120

Chất xơ: 1g

Protein: 0g

Carbs: 30g

Vitamin C: 72mg

Canxi: 19mg

Sắt: 36mg

Nước ép dứa có nhiều chất chống oxy hóa

Cũng giống như quả dứa, nước ép dứa mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Chuyên gia dinh dưỡng Lacy Ngo, tác giả của The Nourishing Meal Builder cho biết: “Dứa là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa vitamin A và vitamin C”. Chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mãn tính như bệnh tim, tiểu đường và ung thư".

Trên thực tế, chất chống oxy hóa là một trong những yếu tố dinh dưỡng quan trọng trong việc chống lại bệnh tật. Chuyên gia chia sẻ thêm: “Để có được nhiều loại chất chống oxy hóa này, chúng ta nên ăn trái cây và rau quả trong mỗi bữa ăn. Nước ép dứa là một cách ngon miệng để chúng ta có thể bổ sung thêm nhiều chất chống oxy hóa tuyệt vời này cho ngày của mình".

Đồng thời, nước ép dứa cũng có thể tốt cho đường hô hấp của bạn. Chuyên gia cho hay: “Bromelain và chất chống oxy hóa có liên quan đến việc cải thiện các triệu chứng dị ứng theo mùa và kiểm soát bệnh hen suyễn".

Nước ép dứa có chất kháng viêm

Chuyên gia dinh dưỡng Kathy Siegel cho biết: "Lợi ích dinh dưỡng của nước ép dứa bao gồm hỗ trợ khả năng miễn dịch khỏe mạnh và ngăn ngừa viêm nhiễm. Một cốc 100% nước ép dứa bổ sung vitamin C chứa 110mg vitamin C, cần thiết cho sự phát triển và tái tạo các tế bào và xây dựng một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Chế độ ăn giàu vitamin C có liên quan đến việc cải thiện sự xuất hiện của làn da lão hóa".

Một chất dinh dưỡng khác bạn sẽ nhận được từ nước ép dứa: bromelain. Siegel cho biết thêm: "Nhóm enzymenày có thể giúp tiêu hóa và giảm viêm , một nguy cơ phổ biến đối với bệnh tim. Bromelain cũng có thể giúp cơ thể bạn chống lại cơn đau và giảm sưng sau khi phẫu thuật hoặc tập thể dục vất vả. Nghiên cứu cho thấy nó có thể giúp giảm các tác động tiêu cực đến đường tiêu hóa đối với những người bị rối loạn GI, tăng cường sức khỏe tim mạch, bảo vệ chống lại ung thư và hơn thế nữa".

Thêm vào đó, nước ép dứa tự hào có chưa Kali, một chất điện giải có thể giúp bù nước sau khi tập thể dục cường độ cao, thậm chí cả một đêm uống rượu.

Tác dụng phụ của nước ép dứa

Siegel lưu ý rằng nước ép dứa vốn chứa bromelain, chất này có tác động với một số loại thuốc như thuốc chống trầm cảm và thuốc chống co giật. Đây là lý do tại sao điều quan trọng là phải nói chuyện với bác sĩ của bạn trước khi thưởng thức nước ép dứa.

Phips nói: “Do tính axit cao, một lượng lớn nước ép dứa có thể gây khó chịu cho những người bị trào ngược axit. Ngoài ra, đối với những người mắc bệnh tiểu đường, nước ép dứa sẽ là một cách hiệu quả để điều trị lượng đường trong máu thấp. Nhưng trong những trường hợp bình thường, nó nên được uống với lượng vừa phải với một bữa ăn chính hoặc bữa ăn nhẹ có chất xơ và protein".

Đồng thời, những người bị bệnh tiểu đường có thể có nguy cơ hạ đường huyết nếu họ sử dụng insulin. Tuy nhiên, hầu hết những người mắc bệnh tiểu đường có nguy cơ bị lượng đường trong máu cao hơn.