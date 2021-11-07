Phát hiện nhiều trường hợp F0 trong cộng đồng, Hà Tĩnh chỉ đạo khẩn cấp cho học sinh nghỉ học

Tin y tế 07/11/2021 10:38

UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai một số nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 sau khi xuất hiện nhiều ca dương tính cộng đồng chưa rõ nguồn lây.

Theo chia sẻ thông tin từ Công lý, vào chiều ngày 5/1, UBND tỉnh yêu cầu dừng tổ chức dạy học theo hình thức trực tiếp và chuyển sang dạy học trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, bắt đầu từ 0h ngà 6/11 cho đến khi có thông báo mới. Ngay sau đó, địa phương khẩn trương điều tra, truy vết nhanh, kịp thời, chính xác, tránh bỏ sót các trường hợp liên quan ca bệnh. Đồng thời, địa phương xác định khi phong tỏa hẹp dựa trên kết quả điều tra, truy vết từng trường hợp F0 để phòng chống dịch Covid -19 hiệu quả, hạn chế tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân.

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu xét nghiệm sàng lọc mẫu gộp bằng test nhanh kháng nguyên đối với 100% giáo viên, học sinh trường học có F0. Ngoài ra, có 100 % giáo viên, học sinh lớp học có F1.

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Test nhanh cho học sinh trường THCS Lê Văn Thiêm - Ảnh: Công lý

Sáng ngày 5/11, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch sau khi liên tiếp ghi nhận các ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Riêng tại huyện Thạch Hà, huyện này đã quyết định cho hơn 20.000 học sinh ở 54 trường mầm non, tiểu học nghỉ học; các trường THCS trên địa bàn chuyển từ học trực tiếp sang trạng thái học trực tuyến sau khi có nhiều F1 liên quan đến 3 nhân viên quán lẩu nướng được công bố chiều qua (4/11).

Liên quan đến ca bệnh tại xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, có gần 1.700 học sinh ở 3 trường gồm mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn cũng đã tạm thời được nghỉ học. Tại huyện Cẩm Xuyên, gần 100 học sinh ở 3 lớp thuộc Trường Tiểu học Cẩm Bình phải nghỉ học phòng dịch.

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Địa phương tiến hành điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh - Ảnh: Internet

Ngoài ra, từ 0h ngày 6/11/2021 Hà Tĩnh tạm dừng hoạt động, dịch vụ: karaoke, massage, phòng tập gym, điểm truy cập internet công cộng, rạp chiếu phim…Trung tâm hội nghị, tiệc cưới, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, đồ uống, giải khát chỉ cho phép quy mô tối đa 30 người, khuyến khích bán hàng mang về. Riêng quán/điểm ăn uống vỉa hè chỉ được phép bán mang về.

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