Sức khỏe hiện tại của 18 trẻ nhỏ từ 2-6 tháng tuổi bị tiêm nhầm vắc xin Covid-19 như thế nào?

Xã hội 05/11/2021 10:56

Sau vụ việc tiêm nhầm vắc xin, tình trạng sức khỏe của các cháu đều ổn định, một số cháu có biểu hiện sốt, sưng đỏ nơi tiêm là những phản ứng thông thường sau tiêm. Đồng thời, không có trường hợp nào sốc phản vệ.

Theo thông tin ban đầu từ Người lao động, vào ngày 3/11/2021, Trạm Y tế xã Yên Sơn tổ chức tiêm chủng cho các cháu có độ tuổi từ 1 tháng đến 6 tháng tuổi. Trong quá trình tiêm chủng đã xảy ra sự cố tiêm nhầm vắc-xin Comirnaty ngừa Covid-19 của hãng Pfizer-BioNtech cho 18 trẻ từ 2 đến 6 tháng tuổi.

Sau khi nhận được thông tin này, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo khẩn trương chuyển toàn bộ các cháu đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn - cơ sở chuyên khoa đầu ngành về nhi của thành phố để được chăm sóc y tế trong điều kiện tốt nhất.

tiem nham vac xin

Chia sẻ thông tin từ VOV, Sở Y tế Hà Nội cũng đã báo cáo Bộ Y tế và tham vấn ý kiến chuyên môn của các giáo sư hàng đầu trong nước, các chuyên gia y tế của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và UNICEF. Các chuyên gia hàng đầu của Bệnh Viện Nhi Trung ương đã trực tiếp thăm khám cho các cháu. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của các cháu đều ổn định, một số cháu có biểu hiện sốt, sưng đỏ nơi tiêm là những phản ứng thông thường sau tiêm; không có trường hợp nào sốc phản vệ.

Về phía ban lãnh đạo huyện Quốc Oai đã có chỉ đạo, yêu cầu Trung tâm y tế huyện và Trạm y tế xã Yên Sơn đình chỉ dây tiêm gồm 4 cán bộ y tế và đình chỉ công tác đối với cán bộ y tế trực tiếp tiêm để xem xét trách nhiệm và rà soát lại các quy trình tiêm chủng vaccine cho trẻ em.

Ngoài ra, Sở Y tế Hà Nội cũng đã chỉ đạo rà soát lại toàn bộ quy trình tiêm chủng trên địa bàn Hà Nội, tuyệt đối không để những tình huống tương tự xảy ra.

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