Hà Nội chuyển từ 'vùng xanh' sang 'vùng vàng': Hàng ăn đóng cửa trước 21h, phòng tập giảm công suất tối đa 50%

Xã hội 02/11/2021 08:45

Theo kế hoạch ban hành mới nhất, các biện pháp hành chính áp dụng chung cho toàn Thủ đô Hà Nội tương ứng cấp độ dịch COvid-19 cấp 2. Tuy nhiên, có một số địa bàn xã, phường áp dụng cấp độ 3, 4.

Theo chia sẻ thông tin Tuổi trẻ, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký, ban hành Kế hoạch số 243/KD-UBND quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" gửi các cơ quan liên quan. Các biện pháp phòng chống dịch, từ tự do hoạt động các dịch vụ theo cấp độ 1 (vùng xanh) sang hạn chế hoạt động, hoạt động có điều kiện theo cấp độ 2 (vùng vàng). Song, một số địa bàn xã, phường áp dụng cấp độ 3, cấp độ 4.

Trong tình trạng dịch ở cấp độ 2, Hà Nội yêu cầu khi tổ chức hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch. Cụ thể:

Với việc tổ chức hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời với các hoạt động trên 30 người, Hà Nội khuyến khích thực hiện trực tuyến; trong trường hợp tổ chức trực tiếp phải xây dựng kế hoạch đảm bảo phòng, chống dịch, xin phép chính quyền địa phương và thực hiện đầy đủ các quy định của Bộ Y tế.

Ngoài ra, TP.Hà Nội yêu cầu 100% người tham dự đã được tiêm đủ liều vắc xin; có kết quả xét nghiệm âm tính trong 72 giờ; ký cam kết tuân thủ quy định và chịu sự giám sát của chính quyền địa phương.

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Hàng quán đóng cửa trước 21 giờ - Ảnh: Tuổi trẻ

Đối với việc tổ chức lễ cưới, thành phố yêu cầu số lượng người tham dự lễ cưới không tập trung quá 30 người cùng một thời điểm; tuân thủ 5K trong quá trình tham dự; luôn giữ khoảng cách giữa các bàn, người giữa các bàn không tiếp xúc gần với nhau; gia đình không thực hiện chúc mừng tại từng bàn…

Hoạt động tang lễ với người tử vong không do mắc/nghi mắc Covid-19 không tập trung quá 30 người/thời điểm; hạn chế các đoàn viếng, mỗi đoàn không quá 5 người; không tổ chức ăn uống tại lễ tang… Đối với người tử vong do mắc/nghi mắc bệnh thì thực hiện theo quy định của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

Với hoạt động tập luyện thể dục, thể thao trong nhà được cho phép nhưng giảm quy mô phòng tập với công suất tối đa 50% và không quá 30 người trong cùng thời điểm; hàng ngày cơ sở cung ứng dịch vụ phải thực hiện vệ sinh, khử khuẩn trang thiết bị. Đồng thời, người hướng dẫn, người tham gia hoạt động tập luyện thể dục thể thao đáp ứng điều kiện đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh.

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Người tham gia hoạt động tập luyện thể dục thể thao đáp ứng điều kiện đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh - Ảnh: Internet

Đối với nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (trừ các cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi) vẫn được bán hàng tại chỗ, không quá 50% công suất chỗ ngồi, đảm bảo giãn cách, chủ nhà hàng và nhân viên được tiêm đủ liều vaccine/đã khỏi bệnh. Đặc biệt, phải đóng cửa nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trước 21 giờ hàng ngày.

Các hoạt động dịch vụ cắt tóc, gội đầu, làm đẹp được hoạt động có điều kiện, chủ cơ sở và nhân viên được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh Covid-19.

Hà Nội vẫn tiếp tục ngừng hoạt động vũ trường, karaoke, mát xa, quán bar, trò chơi điện tử. Hoạt động bán hàng rong, vé số dạo... 

Về việc đi lại của người dân đến từ các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau, chính quyền không yêu cầu người đến và về TP.Hà Nội phải xuất trình kết quả xét nghiệm COVID-19.

Đồng thời, không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân; chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3.

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Từ khóa:   dịch Covid-19 Hà Nội cấp độ dịch

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