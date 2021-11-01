'Bà trùm' Đại Nam tuyên bố đanh thép trước khán giả: 'Tôi sẽ đi lên đó cùng với quý vị một chuyến ngao du xem ông ấy có thủ thuật gì mà có thể tồn tại được'

Chiều 31/10, bà Phương Hằng có mặt tại khu du lịch Đại Nam để giao lưu trực tiếp với du khách. Đồng thời, bà cũng tuyên bố rằng sẽ sắp xếp 1 ngày đi thăm ông Lê Tùng Vân.

Vụ việc ồn ào của Tịnh thất Bồng Lai lại trở thành chủ đề bàn tán xôn xao của cư dân mạng, nhất là sau khi bà Nguyễn Phương Hằng hứa hẹn sẽ tặng 20 tỷ dưỡng già, đền bù danh dự cho ông Lê Tùng Vân nếu đồng ý xét nghiệm ADN xác minh huyết thống. Tiếp đó, ông Lê Tùng Vân sau đó đã đáp lời rằng ông sẵn sàng xét nghiệm với Lê Thanh Minh Tùng, nhưng những người không liên quan thì ông từ chối. Ông cũng nói không nhận 20 tỷ từ bà Nguyễn Phương Hằng. Vào chiều ngày 31/10, bà Phương Hằng có mặt tại khu du lịch Đại Nam để giao lưu trực tiếp với du khách. Buổi giao lưu này cũng có sự góp mặt cha mẹ ruột của Diễm My - cô gái đang khiến "Tịnh thất Bồng Lai" náo loạn.

Nữ CEO bà cũng tuyên bố rằng sẽ sắp xếp 1 ngày đi thăm ông Lê Tùng Vân nếu ông không đưa ra câu trả lời - Ảnh: Internet Đồng thời, CEO Đại Nam đã đưa ra lời tuyên bố chắc nịch trước hàng nghìn khán giả: "Có thể là trong tuần sau, Hằng sẽ sắp xếp 1 ngày để đi thăm ông Lê Tùng Vân. Nếu mà ngày thứ 3 ông không trả lời. Hằng đã mở facebook trở lại rồi, quý vị nào mà có muốn đi lên đó thì sẽ canh ở cái facebook. Khi mà Hằng hẹn được cơ quan chính quyền ở đó và hẹn được bác sĩ rồi, thì Hằng sẽ đi lên đó cùng với quý vị một chuyến ngao du xem ông ấy có thủ thuật gì mà có thể tồn tại được...". Trước nhiều thông tin hoài nghi về lai lịch của anh Lê Thanh Minh Tùng, bà Phương Hằng nói bản thân bà chỉ có thể kết luận được anh có phải con của ông Lê Tùng Vân hay không sau khi có kết quả xét nghiệm ADN.

Bà Phương Hằng đang đợi ông Lê Tùng Vân phản hồi sau khi tăng số tiền xét nghiệm lên 300 tỷ - Ảnh: Internet Bà Phương Hằng đang đợi ông Lê Tùng Vân phản hồi sau khi ''nâng kèo" xét nghiệm lên 300 tỷ: "Nếu ông Lê Tùng Vân thực sự trong sạch, ông cho cái hẹn đi, xét nghiệm thêm với mấy thế hệ ở Tịnh thất Bồng Lai xem kết quả ra sao. Ngoài ra, bà Phương Hằng cũng nhấn mạnh thêm: "Ông không nhận 20 tỷ, tôi tăng lên hẳn 300 tỷ, trao tay ngay cho ông nếu không ai trong đó dính dáng gì đến ông. Có thể tôi không có đủ 300 tỷ tiền mặt, tôi sẽ đưa ông 100 tỷ tiền mặt, 200 tỷ là bất động sản". Hiện lùm xùm bạc tỷ giữa bà chủ Đại Nam và phía Tịnh thất Bồng Lai vẫn đang thu hút sự quan tâm của CĐM.

'Fan Meeting' bà Phương Hằng: Người đông như kiến, nhân vật chính đeo viên kim cương 1300 tỷ lớn nhất BST Đúng 14h ngày 31/10, bà Phương Hằng xuất hiện nổi bần bật tại sự kiện gặp gỡ giao lưu người hâm mộ của mình tại KDL Đại Nam.

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