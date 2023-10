Xuất hiện tại 'fan meeting' của bà Phương Hằng, cha mẹ Diễm My nói lời xúc động, tuyên bố 'treo thưởng' 1 tỷ cho ai tìm được con

Theo đó, cha mẹ của nữ sinh khẳng định sẽ trao giải 1 tỷ đồng cho ai tìm được con gái mình. Cụ thể, bố nữ sinh nói rằng:"Nếu như ai tìm được Diễm My thì hãy liên lạc với gia đình hoặc cơ quan công an gần nhất thì tôi sẽ trao giải thưởng 1 tỷ" .

Vào chiều ngày 31/10, như đã hẹn, nữ CEO Nguyễn Phương Hằng đã có mặt tại KDL Đại Nam để giao lưu cùng những người hâm mộ mình. Đáng chú ý, tại đây đã có sự xuất hiện của hai nhân vật đặc biệt đó là cha mẹ của Diễm My - nữ sinh từng khiến "Tịnh thất Bồng Lai" đại náo.

"Mẹ biết con đang u mê. Cho dù mẹ có khổ cực thế nào thì mẹ cũng tìm con cho được, mẹ không thể nào bỏ con được. Con quay về với cha mẹ đi con, mẹ năn nỉ con" - mẹ nhắn nhủ đến Diễm My.

Bên cạnh đó, mẹ của Diễm My cho biết 2 năm nay đã tìm con rất cực khổ. Chị luôn mong muốn con gái trở về bên gia đình.

Mẹ Diễm My nhắn nhủ con gái - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, cha mẹ của Diễm My cũng chia sẻ nếu cơ quan công an nào tìm được Diễm My thì cũng sẽ gửi 1 tỷ đồng ủng hộ, giúp đỡ địa phương đó.

Được biết, trước đó, trong một buổi livestream của nữ đại gia Bình Dương, bố mẹ Diễm My đã xuất hiện và có những tiết lộ bất ngờ về "Tịnh Thất Bông Lai". Theo bố mẹ nữ sinh, từ nhỏ cô rất ngoan hiền, nhưng sau khi gặp được nhóm "Tịnh thất Bồng Lai", cô hoàn toàn thay đổi và một lòng quyết tâm "tu tập" tại đây. Mặc dù bố mẹ cô nhiều lần dùng các biện pháp khác nhau để thuyết phục nhưng vẫn không hề có hiệu quả.

Thậm chí, khi báo đài đăng tin tức về "Tịnh thất Bồng Lai" là một cơ sở có dấu hiệu lừa đảo, phạm pháp, Diễm My đã cho rằng chính bố mẹ mình cố ý "thâu tóm" đăng tin sai sự thật nhằm thuyết phục cô trở về. Cô cũng trực tiếp có những động thái "đối đầu" và dọa đoạn tuyệt quan hệ với bố mẹ nếu còn tiếp tục đưa thông tin bất lợi về "Tịnh thất Bồng Lai".