'Fan Meeting' bà Phương Hằng: Người đông như kiến, nhân vật chính đeo viên kim cương 1300 tỷ lớn nhất BST

Đúng 14h ngày 31/10, bà Phương Hằng xuất hiện nổi bần bật tại sự kiện gặp gỡ giao lưu người hâm mộ của mình tại KDL Đại Nam.
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Như đã thông báo từ trước qua livestream của mình và bài đăng của nữ thư ký thân cận, đúng 14h ngày 31/10, bà Phương Hằng xuất hiện tại KDL Đại Nam, bước xuống xe nổi bần vật với sự theo sát của hơn 20 vệ sĩ để bảo đảm sự an toàn của mình.
Bà Hằng giữ lời hứa xuất hiện sớm hơn dự kiến vào lúc 14h. Nữ doanh nhân diện bộ váy màu xám ôm sát cơ thể cùng với kiểu đầu cột một bên thường thấy trên livestream. Rất đông người hâm mộ bà hằng từ khắp nơi trong KDL Đại Nam bắt đầu đổ dồn về chỗ Phố đi bộ để tập trung xem bà Hằng giao lưu. Nữ doanh nhân luôn nở một nụ cười tươi rói trên môi vì suốt nhiều tháng giãn cách, bà chưa có cơ hội để gặp gỡ những người yêu mến mình.
Đặc biệt, người hâm mộ để ý đến chiếc nhẫn kim cương 45 carat mà vợ ông Dũng Lò Vôi vừa mới tậu. Đây có thể là viên kim cương to nhất trong bộ sưu tập kim cương khủng của bà Hằng. Trước đó, bà Hằng từng nhắc về viên kim cương này trong livestream. Viên kim cương trên tay bà Hằng có giá trị ước tính từ 50-60 triệu USD (Khoảng 1.000-1.300 tỷ VNĐ), một con số thật sự khủng khiếp đối với 1 món đồ trang sức.
Ảnh: Tổng hợp