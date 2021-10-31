Nóng: Bà Phương Hằng tổ chức 'Fan Meeting' chiều nay tại KDL Đại Nam, tiếp tục công khai vấn đề NÓNG gì đây?

Xã hội 31/10/2021 13:37

Bà Phương Hằng lần đầu tổ chức gặp mặt các fan hâm mộ của mình vào chiều nay tại chính KDL Đại Nam.

Như thông báo trước của bà Phương Hằng, vào 14h chiều nay, 31/10, nữ CEO của Đại Nam sẽ xuất hiện tại chính KDL của mình để gặp gỡ và giao lưu với fan hâm mộ của mình thời gian vừa qua. Sự kiện thu hút sự chú ý của dân mạng, đặc biệt KDL Đại Nam hấp dẫn lượng khách du lịch gấp 5 lần với sự xuất hiện của bà chủ kiêm nữ CEO. Các fan hâm mộ đã rất muốn được gặp gỡ ngoài đời thật để cùng giao lưu với "bà xã ông Dũng Lò Vôi" rần rần trên cõi mạng bấy lâu nay. Các du khách đã nhanh chóng tìm ra vị trí mà bà Hằng sẽ giao lưu với mọi người trong buổi chiều nay. 

Nóng: Bà Phương Hằng tổ chức 'Fan Meeting' chiều nay tại KDL Đại Nam, tiếp tục công khai vấn đề NÓNG gì đây? - Ảnh 1

Nóng: Bà Phương Hằng tổ chức 'Fan Meeting' chiều nay tại KDL Đại Nam, tiếp tục công khai vấn đề NÓNG gì đây? - Ảnh 2
Phố đi bộ là khu vực bà Hằng lựa chọn để tổ chức "fan meeting" với người hâm mộ của mình

KDL Đại Nam rộng tới 450 hecta, lại có rất nhiều khu vực với các chức năng riêng, tuy nhiên bà Phương Hằng lại chọn phố đi bộ để xuất hiện. Nhiều người dự đoán rằng sở dĩ nữ CEO chọn vị trí này để giao lưu vì đây là không gian mở, ai cũng có thể đi vào (vì Đại Nam đang miễn phí vé vào cửa). Nữ CEO đã lựa chọn khu vực này để bất kì ai mong muốn có thể tới gặp gỡ bà. Hơn nữa, đây là không gian ngoài trời rất thoáng mát, lại có mái che nên dù mưa hay nắng thì vẫn không ảnh hưởng gì. 

Nóng: Bà Phương Hằng tổ chức 'Fan Meeting' chiều nay tại KDL Đại Nam, tiếp tục công khai vấn đề NÓNG gì đây? - Ảnh 3Nóng: Bà Phương Hằng tổ chức 'Fan Meeting' chiều nay tại KDL Đại Nam, tiếp tục công khai vấn đề NÓNG gì đây? - Ảnh 4Nóng: Bà Phương Hằng tổ chức 'Fan Meeting' chiều nay tại KDL Đại Nam, tiếp tục công khai vấn đề NÓNG gì đây? - Ảnh 5Nóng: Bà Phương Hằng tổ chức 'Fan Meeting' chiều nay tại KDL Đại Nam, tiếp tục công khai vấn đề NÓNG gì đây? - Ảnh 6

Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Bà Phương Hằng đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, chất vấn: 'Tại sao Tịnh Thất Bồng Lai xóa tài khoản quyên góp từ thiện?'

Bà Phương Hằng đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, chất vấn: 'Tại sao Tịnh Thất Bồng Lai xóa tài khoản quyên góp từ thiện?'

Bà Phương Hằng đặt câu hỏi tại sao phải xóa tài khoản quyên góp từ thiện và mong muốn làm rõ ai là người sử dụng tài khoản này.

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Từ khóa:   Phương Hằng Phương Hằng giao lưu fan hâm mộ KDL Đại Nam

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