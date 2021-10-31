Bà Phương Hằng đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, chất vấn: 'Tại sao Tịnh Thất Bồng Lai xóa tài khoản quyên góp từ thiện?'

Xã hội 31/10/2021 09:30

Bà Phương Hằng đặt câu hỏi tại sao phải xóa tài khoản quyên góp từ thiện và mong muốn làm rõ ai là người sử dụng tài khoản này.

Xoay quanh "cuộc chiến" livestream trên mạng của bà Phương Hằng và người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai, bà Phương Hằng mới đây lại tiếp tục có những câu hỏi chất vấn mới gửi đến cho phía Tịnh Thất này trong buổi livestream mới nhất.

Tối ngày 30/10, bà Phương Hằng trong lúc livestream đã yêu cầu làm rõ những khoản tiền từ thiện được gửi vào Tịnh thất Bồng Lai. Cũng theo bà Phương Hằng, sau khi bà lên tiếng thì phía Tịnh thất Bồng Lai đã có động thái là xóa tài khoản từ thiện quyên góp. Vật nên, nữ doanh nhân mong muốn làm rõ lý do xóa tài khoản từ thiện và tìm ra sự thật ai là người nắm giữ tài khoản này.

"Tôi đề nghị Bộ Công an vào cuộc làm rõ. Nơi này đem trẻ em ra câu view, nói rằng trẻ em mồ côi động lòng thiên hạ để gửi tiền nuôi. Dùng trẻ em để lừa đảo tiền của bá tánh. Đây là lừa đảo siêu cao cấp luôn. Cần làm rõ xem ai là người cầm tài khoản từ thiện. Đưa hẳn tài khoản lên rồi bây giờ chối bỏ không nhận", bà Hằng nói trong livestream.

Bà Phương Hằng chất vấn: 'Tại sao Tịnh Thất Bồng Lai xóa tài khoản quyên góp từ thiện?' - Ảnh 1
Bà Phương Hằng chất vấn vì sao Tịnh Thất Bồng Lai lại xóa số tài khoản kêu gọi quyên góp từ thiện 

Theo như tờ Doanh nghiệp và Tiếp thị đưa tin, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Long An xác định "Tịnh thất Bồng Lai" hoạt động không hợp pháp, có nhiều sai phạm về hoạt động như không đăng ký tạm trú, không làm thủ tục nhận con nuôi theo quy định, có dấu hiệu trục lợi.

Bà Phương Hằng chất vấn: 'Tại sao Tịnh Thất Bồng Lai xóa tài khoản quyên góp từ thiện?' - Ảnh 2
Ông Lê Tùng Vân, người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai

Tịnh thất Bồng Lai đã lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi, cơ nhỡ không nơi nương tựa để kêu gọi lòng tốt của mọi người trong và ngoài nước giúp đỡ, trục lợi cá nhân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, dư luận xã hội. Hiện những vụ việc liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai hay Thiền am bên bờ vũ trụ vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ và đưa đến kết luận cuối cùng.

Ảnh: Internet

Nóng: Rộ clip chú tiểu Pháp Tâm Tịnh Thất Bồng Lai gọi ni cô Kỳ Duyên là mẹ, liền bị bịt miệng không cho nói tiếp?

Nóng: Rộ clip chú tiểu Pháp Tâm Tịnh Thất Bồng Lai gọi ni cô Kỳ Duyên là mẹ, liền bị bịt miệng không cho nói tiếp?

Đoạn clip các chú tiểu Tịnh Thất Bồng Lai gọi các ni cô là mẹ nhưng bị ngăn lại đang được lan truyền với tốc độ vũ bão trên mạng xã hội.

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