Bộ Y tế gửi văn bản 'hỏa tốc' yêu cầu kiểm tra lý do tiêm nhầm vắc xin Covid-19 cho 18 trẻ nhỏ từ 2 - 6 tháng tuổi

Sau sự cố tiêm nhầm vắc xin Covid-19 cho 18 trẻ từ 2 - 6 tháng tuổi tại Trạm Y tế xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc gửi Sở Y tế Hà Nội.

Theo chia sẻ thông tin của Vietnamnet, sau sự cố tiêm nhầm vắc xin, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế Hà Nội thực hiện một số nội dung sau:

1. Khẩn trương chỉ đạo Bệnh viện Xanh Pôn tập trung theo dõi sức khỏe các trẻ em gặp sự cố tiêm chủng.

2. Tổ chức xác minh sự việc nêu trên, kiểm tra xác định nguyên nhân dẫn tới sai sót và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan và xử lý theo quy định. Gửi báo cáo nhanh về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế trước 10h30 ngày 5/11 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

3. Trong quá trình theo dõi, chăm sóc các trẻ, nếu có khó khăn, đề nghị báo cáo khẩn về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh để được hỗ trợ.

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, nơi đang theo dõi, điều trị cho 18 trẻ nhỏ bị tiêm nhầm vắc xin Covid-19 - Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, Tổ Quốc thông tin, trạm Y tế xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội tổ chức tiêm chủng cho trẻ em độ tuổi từ 1 đến 6 tháng tuổi. Trong quá trình tiêm xảy ra sự cố tiêm nhầm vắc xin Comirnaty ngừa Covid-19 của hãng Pfizer-BioNtech (vắc xin Pfizer) cho 18 cháu nhỏ từ 2 đến 6 tháng tuổi.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Hà Nội đã chỉ đạo khẩn trương chuyển toàn bộ trẻ đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, cơ sở chuyên khoa đầu ngành về nhi của TP để chăm sóc y tế trong điều kiện tốt nhất.

Tình trạng sức khỏe của 18 bé đều ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Hiện tại, tình trạng sức khỏe của 18 bé đều ổn định. Một số trẻ biểu hiện sốt, sưng đỏ nơi tiêm, là những phản ứng thông thường sau tiêm. Không có trường hợp sốc phản vệ. Ngoài ra, Sở Y tế Hà Nội cũng chỉ đạo rà soát lại toàn bộ quy trình tiêm chủng trên địa bàn TP, tuyệt đối không để những tình huống tương tự xảy ra.

Sức khỏe hiện tại của 18 trẻ nhỏ từ 2-6 tháng tuổi bị tiêm nhầm vắc xin Covid-19 như thế nào? Sau vụ việc tiêm nhầm vắc xin, tình trạng sức khỏe của các cháu đều ổn định, một số cháu có biểu hiện sốt, sưng đỏ nơi tiêm là những phản ứng thông thường sau tiêm. Đồng thời, không có trường hợp nào sốc phản vệ.

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