Ghé thăm Tịnh thất giữa trưa, 'bà trùm' Đại Nam khẳng định 'chắc nịch' không về 'tay trắng'

Xã hội 04/11/2021 14:49

Vào trưa 4/11, bà Phương Hằng đã livestream trên một chiếc xe ô tô và khẳng định đang “Thẳng tiến tới Thiền Am…”.

Trước đó, trưa 3/11, trên trang cá nhân của mình, bà Nguyễn Phương Hằng một lần nữa khẳng định sẽ đến thăm "Tịnh thất Bồng Lai" (hay còn có tên gọi khác là "Thiền am bên bờ vũ trụ") vào chiều thứ 5 (tức ngày 4/11) như thông báo đã đăng tải trước đó.

Đồng thời, bà Phương Hằng cũng cho biết, danh sách gồm 50 người đã được gửi đến Công an tỉnh Long An. Theo nữ CEO Đại Nam, trong lần đến thăm này, bà đến với danh nghĩa một mạnh thường quân chung tay hỗ trợ các trẻ mồ côi theo lời kêu gọi từ thiện tại nơi này. 

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Bà Phương Hằng ghé thăm Tịnh thất Bồng lai - Ảnh: chụ màn hình

Đúng như lời đã hẹn trước đó, vào trưa 4/11, bà Phương Hằng đã live streamer đang trên một chiếc xe ô tô và khẳng định đang “Thẳng tiến tới Thiền Am…”.

Nữ CEO khẳng định: “Tôi mới đi khoảng 1/3 đường rồi, hy vọng sẽ đi trọn vẹn hôm nay. Sẽ có những tình tiết bất ngờ xảy ra để cho quý vị thấy. Đi thì không có đi không, về không nha quý vị. Đi thì sẽ có câu truyện gì đó hấp dẫn, thú vị để quý vị theo dõi”.

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CEO Đại Nam đến với danh nghĩa một mạnh thường quân chung tay hỗ trợ các trẻ mồ côi  - Ảnh: Internet
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Ngườu dân tụ tập rất đông trước Tịnh thất Bồng lai - Ảnh: Kênh 14

Hiện tại, rất đông người tập trung trước cổng "Tịnh thất Bồng Lai", đặc biệt là đội ngũ YouTuber đến quay phim, livestream trực tiếp. Đồng thời, lực lượng công an đã có mặt để giữ gìn trật tự.

Theo chân 'bà trùm' Đại Nam, Lê Thanh Minh Tùng 'chốt kèo' 'du lịch' Tịnh thất Bồng Lai?

Theo chân 'bà trùm' Đại Nam, Lê Thanh Minh Tùng 'chốt kèo' 'du lịch' Tịnh thất Bồng Lai?

Trên MXH đang xôn xao thông tin Lê Thanh Minh Tùng sẽ đi cùng bà Nguyễn Phương Hằng đến thăm Tịnh thất Bồng lai vào thứ 5 tới (tức ngày 4/11).

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