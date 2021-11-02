Hà Nội: Sẵn sàng chấp nhận không 'Zero Covid', không thể đợi tiêm hết vắc xin hoặc không có COVID-19 mới cho học sinh đi học

Vào ngày 2/11, trên cơ sở thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em, thành phố sẽ thực hiện dần từng bước cho học sinh trở lại trường.

Theo chia sẻ thông tin từ Tiền phong, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, Hà Nội có hơn 2.800 trường học với xấp xỉ 2,1 triệu học sinh. Ngoài ra, còn có khoảng 1,1 triệu sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn. Qua điều tra xã hội học, có 78% phụ huynh mong muốn đưa con em trở lại trường, 32% phụ huynh còn băn khoăn vì học sinh chưa được tiêm vắc xin. Tại cuộc làm việc, thành phố Hà Nội kiến nghị Chính phủ chỉ đạo sớm phân bổ vắc xin tiêm cho trẻ dưới 18 tuổi, tiêm phủ mũi 2 cho người dân đến hạn vào ngày 15/11 tới. Đồng thời, Hà Nội đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể về cách đánh giá cấp độ dịch tại cấp huyện, tỉnh và hướng dẫn cụ thể về công tác xét nghiệm và cách ly y tế đối với người từ vùng dịch về; cập nhật phác đồ điều trị F0...

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm việc với TP Hà Nội về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn - Ảnh: Tiền phong Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, trên cơ sở thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em, thành phố sẽ thực hiện dần từng bước cho học sinh trở lại trường. Trước mắt, từ ngày 8/11, tại 18 huyện, thị xã sẽ cho học sinh các lớp đầu cấp và cuối các cấp học (các lớp 5, 6, 9, 10 và 12) học trực tiếp tại trường học. Từng trường học phải đánh giá an toàn theo 16 tiêu chí. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý, Hà Nội đã lên kế hoạch cho học sinh ở một số vùng, một số lớp đi học trở lại với một số điều kiện, cần tiếp tục đánh giá rất sát vấn đề này trên tinh thần đảm bảo an toàn mới cho trẻ đi học. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “An toàn là kiểm soát được, bảo vệ được sức khỏe cho các cháu, cho cộng đồng, chứ an toàn không phải là không có học sinh nào nhiễm bệnh".

Hà Nội không thể đợi tiêm hết vắc xin hoặc không có COVID-19 mới cho học sinh đi học - Ảnh: Internet Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng phân tích, việc không được đến trường ảnh hưởng rất lớn đến học tập và tâm sinh lý của các cháu. Đây là nhu cầu không chỉ của học sinh, mà còn của gia đình, của lực lượng lao động trên địa bàn. Hơn nữa, Tổ chức Y tế thế giới mới khuyến nghị tiêm cho trẻ từ 12 đến 7 tuổi, chưa có khuyến nghị chính thức tiêm cho trẻ dưới 12 tuổi. Do vậy, Phó Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm: "Hà Nội không thể đợi tiêm hết vắc xin hoặc không có COVID-19 mới cho học sinh đi học". Ngoài ra, thành phố đã sẵn sàng chấp nhận không "Zero Covid" thì cả hệ thống y tế phải sẵn sàng và nâng lên 1 bước so với trước đây.

Việc kiểm tra, đánh giá học kỳ 1 của học sinh sẽ ra sao trong lúc dịch bệnh kéo dài? Học sinh tại nhiều địa phương trên cả nước đã trải qua 2 tháng học trực tuyến. Vậy nên, trong điều kiện dịch bệnh, việc kiểm tra, đánh giá học kỳ 1 đang là vấn đề được nhiều học sinh, phụ huynh quan tâm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-noi-san-sang-chap-nhan-khong-zero-covid-khong-the-doi-tiem-het-vac-xin-hoac-khong-co-covid-19-moi-cho-hoc-sinh-di-hoc-434295.html